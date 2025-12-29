Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Halifax Immobilienpreisindex y/y (Halifax United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Mittel
|N/D
|1.3%
|
1.9%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Halifax Immobilienpreisindex y/y misst die Preisänderungen von Häusern und Liegenschaften in den angegebenen drei Monaten im Vergleich zur gleichen Periode im Vorjahr. Die jährliche Berechnung bietet ein klareres Bild als die monatliche Basis. Der Index wird von der größten britischen Hypothekenbank Halifax Bank of Scotland (HBOS) auf der Grundlage langfristiger Datenreihen berechnet. Die monatliche Statistik der Immobilienpreise geht auf das Jahr 1983 zurück. Aus diesen Langzeitdaten wird ein "standardisierter" Hauspreis berechnet und dessen Veränderungen gemessen.
Der Preis eines Hauses hängt von seinen Eigenschaften ab, einschließlich der physikalischen Eigenschaften (Größe und Anzahl der Zimmer), sowie von der Art des Stadtteils, in dem sich das Haus befindet. Daher werden die durchschnittlichen Hauskosten nicht mit einem einfachen arithmetischen Mittel, sondern mit einer hedonischen Regression berechnet. Dies ermöglicht die Berechnung des Preises eines durchschnittlichen "typischen" britischen Hauses und dessen Veränderung im Laufe der Zeit. Dieses "typische" Haus existiert physikalisch nicht; es stellt ein bestimmtes Modell mit vorgegebenen Eigenschaften dar, die wiederum in einer mathematischen Formel verwendet werden.
Die HPI-Informationen werden aus landesweiten Kreditdaten abgeleitet. Bar bezahlte Immobilientransaktionen sind in den Beispieldaten nicht enthalten. Der Index ist saisonbereinigt, da in den Wintermonaten tendenziell ein schwächerer Preisanstieg und im Frühjahr/Sommer ein höherer Anstieg aufgrund von Veränderungen der Marktaktivität zu verzeichnen ist.
Der Halifax Immobilienmarktindex ist ein alternativer Inflationsindex auf dem britischen Wohnungsmarkt. Sein Vorteil gegenüber dem HPI des Amtes für nationale Statistik liegt in einer tieferen Datenerhebung (seit 1983 werden monatliche Preisänderungsstatistiken erhoben). Der Schwachpunkt ist die begrenzte Datenquelle (nur Hypothekendarlehen von Halifax, keine Bargeldtransaktionen).
Das Indexwachstum kann als positiv für die Pfundnotierungen angesehen werden, da es auf einen inflationären Anstieg des Immobilienmarktes hinweist.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Halifax Immobilienpreisindex y/y (Halifax United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
