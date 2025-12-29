Wirtschaftskalender
Indien, Wachstum der Bankdarlehen y/y (India Bank Loan Growth y/y)
|Niedrig
|N/D
|11.7%
|
11.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das Wachstum der indischen Bankkredite im Jahresvergleich spiegelt Veränderungen im Volumen der ausstehenden Kredite an indische Verbraucher und Unternehmen wider. Der Index misst Veränderungen von Jahr zu Jahr. Die Reserve Bank of India (RBI) veröffentlicht monatlich Kreditdaten.
Die Quelldaten für die Berechnung des Indikators werden von 39 Geschäftsbanken zur Verfügung gestellt, die etwa 90 % aller Kredite abdecken. Kredite an private Haushalte und private Unternehmen werden in den Bericht einbezogen. Letztere machen die Mehrheit der vergebenen Kredite aus. Zusätzlich zum allgemeinen Index veröffentlicht die Reserve Bank of India separate Daten nach Sektoren (verarbeitendes Gewerbe, Landwirtschaft, Dienstleistungen).
Der Index wird bei der Bewertung potenzieller Einzelhandelsumsätze verwendet und spiegelt eine Änderung der Zinssätze wider. Das Indexwachstum deutet auf einen Anstieg der Konsumausgaben hin, was wiederum auf ein potenzielles Inflationswachstum und eine höhere Aktivität im Finanz- und Kreditsektor der Volkswirtschaft hindeutet. Das Wachstum der Bankkredite deutet somit auf eine Verbesserung im Bankensektor und in der Volkswirtschaft insgesamt hin.
Im Allgemeinen wird das Wachstum der Bankkredite als günstiger Faktor für die nationale Währung angesehen. Umgekehrt kann sich eine Verlangsamung im Kreditsektor negativ auf die Kurse der indischen Rupie auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Wachstum der Bankdarlehen y/y (India Bank Loan Growth y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
