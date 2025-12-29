KalenderKategorien

Bank von Japan (BoJ), M2 Geldmenge j/j (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Bank of Japan
Sektor:
Geld
Niedrig 1.8% 1.5%
1.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.1%
1.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Geldmenge M2 y/y der Bank of Japan spiegelt den gesamten Bestand der Währung in bar sowie die sonstigen liquiden Mittel wider, die in der Wirtschaft des Landes verwendet werden. Der Index spiegelt die Veränderungen des jeweiligen Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Die Geldmenge M2 beinhaltet Barmittel und Restvermögen, die Unternehmen und Einzelpersonen für Zahlungen verwenden können. Dies, auch bekannt als "Geldmenge", ist die Menge an Währung, die in der Wirtschaft zur Verfügung steht, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Bitte beachten Sie, dass die Methodik zur Berechnung der Geldmenge von Land zu Land unterschiedlich ist.

Der Index misst die Inflation in dem Land. Ein übermäßiges Geldmengenwachstum kann möglicherweise zu Inflation führen und Befürchtungen hervorrufen, dass die Regierung das Geldmengenwachstum straffen könnte, indem sie zulässt, dass die Zinssätze steigen, was wiederum die zukünftigen Preise senkt.

Die Bank of Japan hat das Angebot an japanischen Yen rasch erhöht, das hat aber nicht zu einer erhöhten Inflation geführt. Viele Japaner neigen dazu, Geld zu sparen, und vor allem ältere Menschen bevorzugen Bargeldsparen, die "Tansu Yokin" genannt werden.

Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), M2 Geldmenge j/j (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
1.8%
1.5%
1.6%
Okt 2025
1.6%
2.0%
1.5%
Sep 2025
1.6%
1.5%
1.3%
Aug 2025
1.3%
1.0%
1.0%
Jul 2025
1.0%
1.2%
0.9%
Jun 2025
0.9%
0.8%
0.6%
Mai 2025
0.6%
0.3%
0.5%
Apr 2025
0.5%
0.6%
0.8%
Mär 2025
0.8%
1.1%
1.2%
Feb 2025
1.2%
1.3%
1.3%
Jan 2025
1.3%
1.4%
1.3%
Dez 2024
1.3%
1.0%
1.2%
Nov 2024
1.2%
1.1%
1.2%
Okt 2024
1.2%
1.4%
1.2%
Sep 2024
1.3%
1.3%
1.3%
Aug 2024
1.3%
1.1%
1.5%
Jul 2024
1.4%
1.9%
1.5%
Jun 2024
1.5%
2.1%
1.9%
Mai 2024
1.9%
2.4%
2.2%
Apr 2024
2.2%
2.5%
2.5%
Mär 2024
2.5%
2.5%
2.4%
Feb 2024
2.5%
2.3%
2.5%
Jan 2024
2.4%
2.3%
2.3%
Dez 2023
2.3%
2.2%
2.3%
Nov 2023
2.3%
2.4%
2.4%
Okt 2023
2.4%
2.5%
2.4%
Sep 2023
2.4%
2.6%
2.5%
Aug 2023
2.5%
2.1%
2.5%
Jul 2023
2.4%
2.5%
2.6%
Jun 2023
2.6%
2.9%
2.6%
Mai 2023
2.7%
2.5%
2.6%
Apr 2023
2.5%
2.7%
2.5%
Mär 2023
2.6%
2.6%
2.6%
Feb 2023
2.6%
2.4%
2.7%
Jan 2023
2.7%
2.8%
2.9%
Dez 2022
2.9%
3.3%
3.1%
Nov 2022
3.1%
3.0%
3.1%
Okt 2022
3.1%
3.4%
3.3%
Sep 2022
3.3%
3.8%
3.4%
Aug 2022
3.4%
3.7%
3.4%
Jul 2022
3.4%
2.8%
3.3%
Jun 2022
3.3%
3.4%
3.1%
Mai 2022
3.2%
4.4%
3.4%
Apr 2022
3.6%
3.6%
3.5%
Mär 2022
3.5%
3.6%
3.6%
Feb 2022
3.6%
4.0%
3.6%
Jan 2022
3.6%
3.1%
3.7%
Dez 2021
3.7%
3.4%
4.0%
Nov 2021
4.0%
4.4%
4.2%
Okt 2021
4.2%
4.0%
4.2%
