Wirtschaftskalender
Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt (South Africa Total New Vehicle Sales)
54.896 K
|54.896 K
|
55.973 K
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
54.896 K
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Gesamtverkauf von Neufahrzeugen misst die Anzahl der von südafrikanischen Einzelhändlern im Berichtsmonat verkauften Fahrzeuge.
Die National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) veröffentlicht monatliche Verkaufsdaten, die nach Fahrzeugtypen aufgeschlüsselt sind: Pkw, kleine und mittlere Nutzfahrzeuge, schwere Lkw und Busse. Die Statistiken umfassen Inlandsverkäufe und Exporte. Letztere machen einen größeren Teil der Gesamtverkäufe aus. Darüber hinaus enthält der Bericht Prognosewerte für das nächste Jahr.
Die Automobilindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zum BIP und zur Beschäftigung des Landes, so dass der Indikator den Zustand der Wirtschaft widerspiegelt. Das Wachstum des Indikators zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Daher können sich Werte über den Erwartungen positiv auf die südafrikanischen Randzitate auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt (South Africa Total New Vehicle Sales)".
