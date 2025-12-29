KalenderKategorien

Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt (South Africa Total New Vehicle Sales)

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Nationalverband der Automobilhersteller von Südafrika (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 54.896 K
55.973 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
54.896 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Gesamtverkauf von Neufahrzeugen misst die Anzahl der von südafrikanischen Einzelhändlern im Berichtsmonat verkauften Fahrzeuge.

Die National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) veröffentlicht monatliche Verkaufsdaten, die nach Fahrzeugtypen aufgeschlüsselt sind: Pkw, kleine und mittlere Nutzfahrzeuge, schwere Lkw und Busse. Die Statistiken umfassen Inlandsverkäufe und Exporte. Letztere machen einen größeren Teil der Gesamtverkäufe aus. Darüber hinaus enthält der Bericht Prognosewerte für das nächste Jahr.

Die Automobilindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zum BIP und zur Beschäftigung des Landes, so dass der Indikator den Zustand der Wirtschaft widerspiegelt. Das Wachstum des Indikators zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Daher können sich Werte über den Erwartungen positiv auf die südafrikanischen Randzitate auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt (South Africa Total New Vehicle Sales)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
54.896 K
55.973 K
Okt 2025
55.956 K
54.686 K
Sep 2025
54.700 K
51.775 K
Aug 2025
51.880 K
51.489 K
Jul 2025
51.383 K
47.210 K
Jun 2025
47.294 K
45.206 K
Mai 2025
45.308 K
42.379 K
Apr 2025
42.401 K
49.460 K
Mär 2025
49.493 K
47.943 K
Feb 2025
47.978 K
46.990 K
Jan 2025
46.398 K
41.092 K
Dez 2024
41.273 K
48.557 K
Nov 2024
48.585 K
47.990 K
Okt 2024
47.924 K
43.995 K
Sep 2024
44.081 K
43.681 K
Aug 2024
43.588 K
44.325 K
Jul 2024
44.229 K
39.873 K
Jun 2024
40.072 K
37.120 K
Mai 2024
37.105 K
38.062 K
Apr 2024
38.172 K
44.008 K
Mär 2024
44.237 K
44.732 K
Feb 2024
44.749 K
42.215 K
Jan 2024
41.636 K
40.268 K
Dez 2023
40.329 K
44.877 K
Nov 2023
43.281 K
45.460 K
Okt 2023
45.445 K
45.997 K
Sep 2023
46.021 K
45.727 K
Aug 2023
45.679 K
43.575 K
Jul 2023
43.389 K
46.800 K
Jun 2023
46.810 K
43.205 K
Mai 2023
43.060 K
37.238 K
Apr 2023
37.107 K
49.993 K
Mär 2023
50.157 K
45.198 K
Feb 2023
45.352 K
44.082 K
Jan 2023
43.509 K
41.723 K
Dez 2022
41.783 K
49.698 K
Nov 2022
49.413 K
45.981 K
Okt 2022
45.966 K
47.984 K
Sep 2022
47.786 K
47.346 K
Aug 2022
47.420 K
43.264 K
Jul 2022
43.593 K
41.052 K
Jun 2022
41.019 K
39.063 K
Mai 2022
39.177 K
37.168 K
Apr 2022
37.107 K
50.465 K
Mär 2022
50.607 K
44.128 K
Feb 2022
44.229 K
41.330 K
Jan 2022
41.382 K
35.944 K
Dez 2021
35.948 K
41.630 K
Nov 2021
41.588 K
41.041 K
Okt 2021
41.035 K
43.146 K
