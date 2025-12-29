Die Devisenreserven in Singapur spiegeln den Gesamtbetrag der Goldreserven wider, die von der Zentralbank Singapurs gehalten oder kontrolliert werden. Da das Land über keine natürlichen Ressourcen oder andere Sachwerte verfügt, sind die Finanzreserven von strategischer Bedeutung. Der Indikator wird monatlich veröffentlicht. Eine über den Erwartungen liegende Messung kann sich positiv auf die Kurse des Singapur-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Devisenreserven (Singapore Foreign Exchange Reserves)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.