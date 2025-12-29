Investitionen in ausländische Anleihen sind Investitionen (in japanische Yen) in ausländische Anleihen des öffentlichen Sektors in Japan. Der Bericht beinhaltet keine Investitionen der Bank von Japan. Der Index wird wöchentlich veröffentlicht und zeigt finanzielle Abflüsse aus dem heimischen Markt an.

Beim Vergleich der Zinssätze anderer Länder mit Japan haben viele Länder im Ausland höhere Zinssätze als Japan. Damit ist das hohe Abflussvolumen verbunden.

Die positive Differenz gibt den Nettoumsatz (Kapitalzufluss) von ausländischen Wertpapieren durch den Inländer und die negative Differenz den Nettokauf von ausländischen Wertpapieren durch den Inländer an (Kapitalabfluss). Die Nettodaten zeigen die Differenz aus Kapitalzu- und -abfluss.

Eine über den Erwartungen liegende Zahl könnte sich für den JPY als positiv und eine unter den Erwartungen liegende Zahl als negativ auswirken. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.

Grafik der letzten Werte: