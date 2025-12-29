Der verkettete Preisindex des BIP q/q von Australien spiegelt eine Veränderung der in die BIP-Berechnung einbezogenen Preise für Waren und Dienstleistungen im Berichtsquartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Basisjahres wider. Die Preise für importierte Waren und Dienstleistungen werden nicht berücksichtigt. Der verkettete Preisindex des BIP wird zur Messung von Inflation und Konjunktur verwendet.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien Bruttoinlandsprodukt (BIP) Verketteter Preisindex q/q (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.