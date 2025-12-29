Obwohl die Bank of Japan kein staatliches Verwaltungsorgan ist, wird die Geldpolitik der Kategorie Verwaltung zugeordnet und als in Übereinstimmung mit dem Unabhängigen Verwaltungsausschuss betrachtet. Während die langfristige Preisstabilität makroökonomisch wichtig ist, bevorzugt der politische Sektor tendenziell einen kurzfristigen Ansatz, so dass die Autonomie aus der Perspektive der langfristigen Sicherheit im öffentlichen Interesse und der politischen Neutralität anerkannt wird.

Die BoJ Monetary Base (Geldbasis) y/y spiegelt eine Veränderung des Gesamtbetrags des JPY im Umlauf (einschließlich Münzen und Banknoten) und aller Bankkonten wider, einschließlich der Konten von Kreditinstituten in der Zentralbank des Landes im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Die Geldbasis wird verwendet, um die Geldmenge zu generieren. Es misst die Schwankungen des Gesamtbetrags der Girokonten, die von der lokalen Währung und den japanischen Banken im Umlauf gehalten werden. Dieser Index definiert die Inflation des Landes: Mit zunehmender Geldmenge entstehen zusätzliche Ausgaben, die zu einer Inflation führen. Der Indexwert über dem prognostizierten Wert gilt für den japanischen Yen als positiv.

Die Bank of Japan hat das Angebot an japanischen Yen rasch erhöht, das hat aber nicht zu einer erhöhten Inflation geführt. Viele Japaner neigen dazu, Geld zu sparen, und vor allem ältere Menschen bevorzugen Bargeldsparen, die "Tansu Yokin" genannt werden. Japan ist im Vergleich zu anderen entwickelten Ländern ein Land mit Bargeld, aber in den letzten Jahren hat die Regierung die Entwicklung in Richtung Bargeldlosigkeit unterstützt.

Grafik der letzten Werte: