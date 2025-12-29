KalenderKategorien

Bank von Japan (BoJ), Geldbasis j/j (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Bank of Japan
Sektor:
Geld
Niedrig -8.5% -7.9%
-7.8%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-6.7%
-8.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Obwohl die Bank of Japan kein staatliches Verwaltungsorgan ist, wird die Geldpolitik der Kategorie Verwaltung zugeordnet und als in Übereinstimmung mit dem Unabhängigen Verwaltungsausschuss betrachtet. Während die langfristige Preisstabilität makroökonomisch wichtig ist, bevorzugt der politische Sektor tendenziell einen kurzfristigen Ansatz, so dass die Autonomie aus der Perspektive der langfristigen Sicherheit im öffentlichen Interesse und der politischen Neutralität anerkannt wird.

Die BoJ Monetary Base (Geldbasis) y/y spiegelt eine Veränderung des Gesamtbetrags des JPY im Umlauf (einschließlich Münzen und Banknoten) und aller Bankkonten wider, einschließlich der Konten von Kreditinstituten in der Zentralbank des Landes im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Die Geldbasis wird verwendet, um die Geldmenge zu generieren. Es misst die Schwankungen des Gesamtbetrags der Girokonten, die von der lokalen Währung und den japanischen Banken im Umlauf gehalten werden. Dieser Index definiert die Inflation des Landes: Mit zunehmender Geldmenge entstehen zusätzliche Ausgaben, die zu einer Inflation führen. Der Indexwert über dem prognostizierten Wert gilt für den japanischen Yen als positiv.

Die Bank of Japan hat das Angebot an japanischen Yen rasch erhöht, das hat aber nicht zu einer erhöhten Inflation geführt. Viele Japaner neigen dazu, Geld zu sparen, und vor allem ältere Menschen bevorzugen Bargeldsparen, die "Tansu Yokin" genannt werden. Japan ist im Vergleich zu anderen entwickelten Ländern ein Land mit Bargeld, aber in den letzten Jahren hat die Regierung die Entwicklung in Richtung Bargeldlosigkeit unterstützt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Geldbasis j/j (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-8.5%
-7.9%
-7.8%
Okt 2025
-7.8%
-5.5%
-6.2%
Sep 2025
-6.2%
-3.7%
-4.1%
Aug 2025
-4.1%
-3.8%
-3.9%
Jul 2025
-3.9%
-3.5%
-3.5%
Jun 2025
-3.5%
-4.8%
-3.4%
Mai 2025
-3.4%
-5.0%
-4.8%
Apr 2025
-4.8%
-2.5%
-3.1%
Mär 2025
-3.1%
-2.2%
-1.8%
Feb 2025
-1.8%
-2.9%
-2.5%
Jan 2025
-2.5%
0.2%
-1.0%
Dez 2024
-1.0%
0.3%
-0.3%
Nov 2024
-0.3%
1.5%
-0.3%
Okt 2024
-0.3%
-0.2%
-0.1%
Sep 2024
-0.1%
-1.9%
0.6%
Aug 2024
0.6%
-0.9%
1.0%
Jul 2024
1.0%
-0.1%
0.6%
Jun 2024
0.6%
1.5%
0.9%
Mai 2024
0.9%
2.6%
2.1%
Apr 2024
2.1%
1.3%
1.6%
Mär 2024
1.6%
1.3%
2.4%
Feb 2024
2.4%
2.7%
4.8%
Jan 2024
4.8%
6.9%
7.8%
Dez 2023
7.8%
8.4%
8.9%
Nov 2023
8.9%
9.9%
9.0%
Okt 2023
9.0%
8.5%
5.6%
Sep 2023
5.6%
4.1%
1.2%
Aug 2023
1.2%
-0.5%
-1.3%
Jul 2023
-1.3%
-0.9%
-1.0%
Jun 2023
-1.0%
-2.9%
-1.1%
Mai 2023
-1.1%
-2.3%
-1.7%
Apr 2023
-1.7%
1.1%
-1.0%
Mär 2023
-1.0%
1.3%
-1.6%
Feb 2023
-1.6%
-1.6%
-3.8%
Jan 2023
-3.8%
-6.0%
-6.1%
Dez 2022
-6.1%
-8.4%
-6.4%
Nov 2022
-6.4%
-8.8%
-6.9%
Okt 2022
-6.9%
-4.9%
-3.3%
Sep 2022
-3.3%
-2.3%
0.4%
Aug 2022
0.4%
1.0%
2.8%
Jul 2022
2.8%
4.3%
3.9%
Jun 2022
3.9%
6.3%
4.6%
Mai 2022
4.6%
7.3%
6.6%
Apr 2022
6.6%
6.6%
7.9%
Mär 2022
7.9%
5.7%
7.6%
Feb 2022
7.6%
6.8%
8.4%
Jan 2022
8.4%
7.8%
8.3%
Dez 2021
8.3%
8.6%
9.3%
Nov 2021
9.3%
8.1%
9.9%
Okt 2021
9.9%
10.4%
11.7%
