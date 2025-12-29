Die Fremdwährungsreserven der Schweiz spiegeln die Reserven in der von der Schweizerischen Nationalbank gehaltenen Fremdwährung wider.

Das Portfolio der Währungsreserven der SNB umfasst Währungen (US-Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Euro, Japanischer Yen, Britisches Pfund, Chinesischer Yuan usw.) und Wertpapiere von Gebietsfremden in Fremdwährung (Bankeinlagen, Anleihen, Schatzanweisungen usw.). Zusätzlich enthält sie Sonderziehungsrechte, d.h. internationale Währungsreserven auf dem Schweizer IWF-Konto.

Devisenreserven werden von der Nationalbank gebildet, um das finanzielle Wohlergehen des Landes zu erhalten. Sie tragen dazu bei, die Zahlungsbilanz der Schweiz zu erhalten. Gegebenenfalls werden Mittel aus den Währungsreserven des Landes verwendet, um ein Zahlungsbilanzdefizit zu decken, externe Staatsdarlehen zu zahlen, liquide Bestände zu bilden oder Abwicklungsoperationen mit anderen Ländern durchzuführen. Die Diversifikation des Devisenportfolios trägt dazu bei, die Liquidität im Falle eines starken Preisverfalls beizubehalten.

Die Höhe der Devisenreserven hängt von den aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Zielen eines Landes ab. Ihre Veränderung wird nicht als direkter Einflussfaktor auf die Kurse des Schweizer Franken betrachtet, weshalb diese Daten in Verbindung mit anderen Indikatoren analysiert werden.

