Die Fremdwährungsreserven der Schweiz spiegeln die Reserven in der von der Schweizerischen Nationalbank gehaltenen Fremdwährung wider.

Das Portfolio der Währungsreserven der SNB umfasst Währungen (US-Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Euro, Japanischer Yen, Britisches Pfund, Chinesischer Yuan usw.) und Wertpapiere von Gebietsfremden in Fremdwährung (Bankeinlagen, Anleihen, Schatzanweisungen usw.). Zusätzlich enthält sie Sonderziehungsrechte, d.h. internationale Währungsreserven auf dem Schweizer IWF-Konto.

Devisenreserven werden von der Nationalbank gebildet, um das finanzielle Wohlergehen des Landes zu erhalten. Sie tragen dazu bei, die Zahlungsbilanz der Schweiz zu erhalten. Gegebenenfalls werden Mittel aus den Währungsreserven des Landes verwendet, um ein Zahlungsbilanzdefizit zu decken, externe Staatsdarlehen zu zahlen, liquide Bestände zu bilden oder Abwicklungsoperationen mit anderen Ländern durchzuführen. Die Diversifikation des Devisenportfolios trägt dazu bei, die Liquidität im Falle eines starken Preisverfalls beizubehalten.

Die Höhe der Devisenreserven hängt von den aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Zielen eines Landes ab. Ihre Veränderung wird nicht als direkter Einflussfaktor auf die Kurse des Schweizer Franken betrachtet, weshalb diese Daten in Verbindung mit anderen Indikatoren analysiert werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweiz, Devisenreserven (Switzerland Foreign Currency Reserves)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
₣​727.386 B
₣​724.906 B
Okt 2025
₣​724.841 B
₣​726.837 B
Sep 2025
₣​726.739 B
₣​715.156 B
Aug 2025
₣​715.124 B
₣​716.481 B
Jul 2025
₣​716.440 B
₣​713.101 B
Jun 2025
₣​712.996 B
₣​703.598 B
Mai 2025
₣​703.568 B
₣​702.954 B
Apr 2025
₣​702.895 B
₣​725.551 B
Mär 2025
₣​725.616 B
₣​735.440 B
Feb 2025
₣​735.371 B
₣​736.437 B
Jan 2025
₣​736.392 B
₣​730.872 B
Dez 2024
₣​730.959 B
₣​724.694 B
Nov 2024
₣​724.555 B
₣​718.727 B
Okt 2024
₣​718.829 B
₣​715.699 B
Sep 2024
₣​715.581 B
₣​693.921 B
Aug 2024
₣​693.827 B
₣​703.660 B
Jul 2024
₣​703.510 B
₣​711.838 B
Jun 2024
₣​711.456 B
₣​717.695 B
Mai 2024
₣​717.575 B
₣​720.307 B
Apr 2024
₣​720.373 B
₣​715.132 B
Mär 2024
₣​715.132 B
₣​677.808 B
Feb 2024
₣​677.808 B
₣​662.176 B
Jan 2024
₣​662.429 B
₣​654.174 B
Dez 2023
₣​653.742 B
₣​642.363 B
Nov 2023
₣​642.363 B
₣​657.516 B
Okt 2023
₣​657.756 B
₣​678.287 B
Sep 2023
₣​678.447 B
₣​693.974 B
Aug 2023
₣​694.337 B
₣​698.066 B
Jul 2023
₣​697.599 B
₣​725.177 B
Jun 2023
₣​724.637 B
₣​733.980 B
Mai 2023
₣​734.116 B
₣​732.892 B
Apr 2023
₣​732.205 B
₣​743.007 B
Mär 2023
₣​742.740 B
₣​770.065 B
Feb 2023
₣​770.597 B
₣​785.284 B
Jan 2023
₣​784.404 B
₣​783.828 B
Dez 2022
₣​784.006 B
₣​791.193 B
Nov 2022
₣​789.958 B
₣​816.883 B
Okt 2022
₣​817.156 B
₣​806.114 B
Sep 2022
₣​807.130 B
₣​859.340 B
Aug 2022
₣​859.639 B
₣​849.684 B
Jul 2022
₣​849.403 B
₣​848.983 B
Jun 2022
₣​849.798 B
₣​925.451 B
Mai 2022
₣​925.430 B
₣​925.304 B
Apr 2022
₣​926.050 B
₣​910.090 B
Mär 2022
₣​910.538 B
₣​937.981 B
Feb 2022
₣​938.349 B
₣​946.749 B
Jan 2022
₣​947.150 B
₣​944.497 B
Dez 2021
₣​944.532 B
₣​921.690 B
Nov 2021
₣​1006.404 B
₣​1011.832 B
Okt 2021
₣​922.975 B
₣​939.294 B
