S&P Global Vereinigte Staaten, Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Hoch 52.2 51.7
52.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
52.3
52.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der PMI der Hersteller von Markit (Markit Manufacturing PMI) ist ein Indikator für die Veränderungen der Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe in den USA im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Im Gegensatz zu dem von ISM veröffentlichten PMI enthält der PMI von Markit nur Informationen von privaten Unternehmen. Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die wichtigsten Parameter ihrer Arbeit charakterisieren:

  • Produktionsleistung
  • Auftragseingänge
  • Rückstände
  • Bezahlte Preis (für Materialien, Dienstleistungen und Waren, die im Produktionsprozess eingekauft werden)
  • Erhaltene Preise
  • Lieferzeiten
  • Lagerbestände
  • Beschäftigung
  • Zukünftige Produktionsleistung

Die Befragten werden gebeten, eine relative Schätzung abzugeben, aus der hervorgeht, ob sich die obigen Parameter verbessert, verschlechtert oder nicht verändert haben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der beliebtesten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum im verarbeitenden Gewerbe ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den US-Dollar angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Vereinigte Staaten, Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
52.2
51.7
52.5
Okt 2025
52.5
52.0
Sep 2025
52.0
52.8
53.0
Aug 2025
53.0
51.6
49.5
Jul 2025
49.5
51.9
52.9
Jun 2025
52.9
49.8
52.0
Mai 2025
52.0
49.3
50.2
Apr 2025
50.2
51.0
49.8
Mär 2025
49.8
52.6
52.7
Feb 2025
52.7
51.9
51.2
Jan 2025
51.2
51.9
49.4
Dez 2024
49.4
50.5
49.7
Nov 2024
49.7
46.9
48.5
Okt 2024
48.5
45.4
47.3
Sep 2024
47.3
47.5
47.9
Aug 2024
47.9
50.5
49.6
Jul 2024
49.6
51.8
51.6
Jun 2024
51.6
50.1
51.3
Mai 2024
51.3
51.7
50.0
Apr 2024
50.0
49.8
51.9
Mär 2024
51.9
50.8
52.2
Feb 2024
52.2
49.3
50.7
Jan 2024
50.7
48.7
47.9
Dez 2023
47.9
48.2
48.2
Dez 2023 vorl.
48.2
49.7
49.4
Nov 2023
49.4
49.4
49.4
Nov 2023 vorl.
49.4
50.0
Okt 2023
50.0
50.0
50.0
Okt 2023 vorl.
50.0
48.4
49.8
Sep 2023
49.8
48.9
48.9
Sep 2023 vorl.
48.9
48.1
47.9
Aug 2023
47.9
47.0
47.0
Aug 2023 vorl.
47.0
50.3
49.0
Jul 2023
49.0
49.0
49.0
Jul 2023 vorl.
49.0
45.4
46.3
Jun 2023
46.3
46.3
46.3
Jun 2023 vorl.
46.3
47.9
48.4
Mai 2023
48.4
48.5
48.5
Mai 2023 vorl.
48.5
50.0
50.2
Apr 2023
50.2
50.4
50.4
Apr 2023 vorl.
50.4
48.7
49.2
Mär 2023
49.2
49.3
49.3
Mär 2023 vorl.
49.3
47.8
47.3
Feb 2023
47.3
47.8
47.8
Feb 2023 vorl.
47.8
46.8
46.9
Jan 2023
46.9
46.8
46.8
Jan 2023 vorl.
46.8
46.1
46.2
Dez 2022
46.2
46.2
46.2
Dez 2022 vorl.
46.2
47.6
47.7
Nov 2022
47.7
47.6
47.6
1234567
