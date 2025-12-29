Der Caixin Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (Caixin Service Purchasing Managers Index, PMI) gibt einen Überblick über den Zustand des chinesischen Dienstleistungssektors. Der Index basiert auf einer Befragung von Einkaufsmanagern aus mehr als 400 Dienstleistungsunternehmen. Die Unternehmen werden auf Grund ihres Anteils an Chinas BIP gemäß der branchenüblichen Klassifizierung ausgewählt.

Der Indikator gehört zur Familie der Einkaufsmanagerindices, die von der internationalen Agentur Markit erhoben werden. Diese Agentur kooperiert mit der chinesischen Mediengruppe Caixin.

Die Umfrageteilnehmer werden befragt, um Veränderungen in ihrem Unternehmen zu beurteilen: ob sich verschiedene Indikatoren im vergangenen Monat verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben sind. Der Fragebogen für den Dienstleistungssektor enthält Fragen zur Geschäftstätigkeit, zum Auftragseingang, zu den gezahlten und erhaltenen Preisen, zur Beschäftigung und zu den Geschäftsaussichten. Auf der Grundlage der Erhebung werden diffuse Indizes erstellt, aus denen der endgültige Dienstleistungssektor PMI berechnet wird.

Separate diffuse Subindizes können als Frühindikatoren dienen: Einkaufsmanager erkennen früher als andere die Änderungen, die Lieferungen, Aufträgen und anderen wichtigen wirtschaftlichen Parametern betreffen. Ihre Schätzungen der Marktzustände kommen somit früher als andere statistische Werte, die in der Regel nach einer Änderung der Situation berechnet werden.

Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des Dienstleistungssektors hin, Werte unter 50 auf einen Rückgang. Das Wachstum des Service PMI deutet auf eine weitere Entwicklung der chinesischen Dienstleistungsindustrie hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte: