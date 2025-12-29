Wirtschaftskalender
Caixin China Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Mittel
|52.1
|51.5
|
52.6
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|52.3
|
52.1
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Caixin Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (Caixin Service Purchasing Managers Index, PMI) gibt einen Überblick über den Zustand des chinesischen Dienstleistungssektors. Der Index basiert auf einer Befragung von Einkaufsmanagern aus mehr als 400 Dienstleistungsunternehmen. Die Unternehmen werden auf Grund ihres Anteils an Chinas BIP gemäß der branchenüblichen Klassifizierung ausgewählt.
Der Indikator gehört zur Familie der Einkaufsmanagerindices, die von der internationalen Agentur Markit erhoben werden. Diese Agentur kooperiert mit der chinesischen Mediengruppe Caixin.
Die Umfrageteilnehmer werden befragt, um Veränderungen in ihrem Unternehmen zu beurteilen: ob sich verschiedene Indikatoren im vergangenen Monat verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben sind. Der Fragebogen für den Dienstleistungssektor enthält Fragen zur Geschäftstätigkeit, zum Auftragseingang, zu den gezahlten und erhaltenen Preisen, zur Beschäftigung und zu den Geschäftsaussichten. Auf der Grundlage der Erhebung werden diffuse Indizes erstellt, aus denen der endgültige Dienstleistungssektor PMI berechnet wird.
Separate diffuse Subindizes können als Frühindikatoren dienen: Einkaufsmanager erkennen früher als andere die Änderungen, die Lieferungen, Aufträgen und anderen wichtigen wirtschaftlichen Parametern betreffen. Ihre Schätzungen der Marktzustände kommen somit früher als andere statistische Werte, die in der Regel nach einer Änderung der Situation berechnet werden.
Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des Dienstleistungssektors hin, Werte unter 50 auf einen Rückgang. Das Wachstum des Service PMI deutet auf eine weitere Entwicklung der chinesischen Dienstleistungsindustrie hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Caixin China Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites