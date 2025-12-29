KalenderKategorien

Caixin China Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 52.1 51.5
52.6
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
52.3
52.1
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Caixin Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (Caixin Service Purchasing Managers Index, PMI) gibt einen Überblick über den Zustand des chinesischen Dienstleistungssektors. Der Index basiert auf einer Befragung von Einkaufsmanagern aus mehr als 400 Dienstleistungsunternehmen. Die Unternehmen werden auf Grund ihres Anteils an Chinas BIP gemäß der branchenüblichen Klassifizierung ausgewählt.

Der Indikator gehört zur Familie der Einkaufsmanagerindices, die von der internationalen Agentur Markit erhoben werden. Diese Agentur kooperiert mit der chinesischen Mediengruppe Caixin.

Die Umfrageteilnehmer werden befragt, um Veränderungen in ihrem Unternehmen zu beurteilen: ob sich verschiedene Indikatoren im vergangenen Monat verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben sind. Der Fragebogen für den Dienstleistungssektor enthält Fragen zur Geschäftstätigkeit, zum Auftragseingang, zu den gezahlten und erhaltenen Preisen, zur Beschäftigung und zu den Geschäftsaussichten. Auf der Grundlage der Erhebung werden diffuse Indizes erstellt, aus denen der endgültige Dienstleistungssektor PMI berechnet wird.

Separate diffuse Subindizes können als Frühindikatoren dienen: Einkaufsmanager erkennen früher als andere die Änderungen, die Lieferungen, Aufträgen und anderen wichtigen wirtschaftlichen Parametern betreffen. Ihre Schätzungen der Marktzustände kommen somit früher als andere statistische Werte, die in der Regel nach einer Änderung der Situation berechnet werden.

Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des Dienstleistungssektors hin, Werte unter 50 auf einen Rückgang. Das Wachstum des Service PMI deutet auf eine weitere Entwicklung der chinesischen Dienstleistungsindustrie hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Caixin China Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
52.1
51.5
52.6
Okt 2025
52.6
51.6
52.9
Sep 2025
52.9
51.7
53.0
Aug 2025
53.0
51.5
52.6
Jul 2025
52.6
51.0
50.6
Jun 2025
50.6
51.3
51.1
Mai 2025
51.1
51.4
50.7
Apr 2025
50.7
51.6
51.9
Mär 2025
51.9
51.7
51.4
Feb 2025
51.4
51.8
51.0
Jan 2025
51.0
51.8
52.2
Dez 2024
52.2
51.9
51.5
Nov 2024
51.5
52.1
52.0
Okt 2024
52.0
52.2
50.3
Sep 2024
50.3
52.3
51.6
Aug 2024
51.6
52.4
52.1
Jul 2024
52.1
51.4
51.2
Jun 2024
51.2
53.5
54.0
Mai 2024
54.0
52.6
52.5
Apr 2024
52.5
52.6
52.7
Mär 2024
52.7
51.2
52.5
Feb 2024
52.5
51.9
52.7
Jan 2024
52.7
54.2
52.9
Dez 2023
52.9
50.9
51.5
Nov 2023
51.5
50.3
50.4
Okt 2023
50.4
51.0
50.2
Sep 2023
50.2
52.9
51.8
Aug 2023
51.8
54.0
54.1
Jul 2023
54.1
55.5
53.9
Jun 2023
53.9
56.8
57.1
Mai 2023
57.1
57.1
56.4
Apr 2023
56.4
56.5
57.8
Mär 2023
57.8
54.0
55.0
Feb 2023
55.0
50.5
52.9
Jan 2023
52.9
47.3
48.0
Dez 2022
48.0
47.5
46.7
Nov 2022
46.7
48.8
48.4
Okt 2022
48.4
52.1
49.3
Sep 2022
49.3
55.3
55.0
Aug 2022
55.0
55.0
55.5
Jul 2022
55.5
48.0
54.5
Jun 2022
54.5
47.3
41.4
Mai 2022
41.4
47.3
36.2
Apr 2022
36.2
52.8
42.0
Mär 2022
42.0
53.0
50.2
Feb 2022
50.2
53.0
51.4
Jan 2022
51.4
52.9
53.1
Dez 2021
53.1
52.7
52.1
Nov 2021
52.1
52.4
53.8
Okt 2021
53.8
50.7
53.4
1234
