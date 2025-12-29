Der PMI der Hersteller von Markit (Markit Manufacturing PMI) ist ein Indikator für die Veränderungen der Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe in Frankreich im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Die Befragten werden nach fünf Hauptparametern befragt: Produktion, Auftragseingänge, Lieferantenlieferungen, Lagerbestände und Beschäftigung. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe wider unhd charakterisiert den Zustand der Industrie. Werte über 50 zeugen von einem Wachstum des verarbeitenden Gewerbes und kann n sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global France Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.