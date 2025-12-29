KalenderKategorien

S&P Global Italy zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 53.8
53.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
53.8
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Composite PMI von IHS Markit wird monatlich veröffentlicht. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen bei Einkaufsmanagern und ist als zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im Sektort der Hersteller und im Dienstleister konfiguriert.

Einkaufsmanager können manchmal Veränderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens verfolgen, da Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen, so dass diejenigen, die als erste die Änderungen bemerken, die Verantwortung für den Einkauf tragen.

Markit PMI enthält nur Informationen von privaten Unternehmen, und die Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem die grundlegenden Parameter ihrer Arbeit ausgewertet werden, nämlich Ein- und Ausgangspreise, Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge usw. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben.

Andere Teilindizes werden auf der Grundlage dieser Antworten berechnet, und diese zugrunde liegenden Indizes charakterisieren Beschäftigung, Inflation und andere wichtige Indikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Jede Antwort wird nach der Größe des Unternehmens gewichtet, in dem die Umfrage durchgeführt wird, und daher kommt ein wesentlicher Beitrag zur Berechnung des Indikators von großen Unternehmen.

Dieser Indikator ist saisonbereinigt. Werte über 50 deuten darauf hin, dass die meisten Interviews die aktuellen kommerziellen Bedingungen positiv charakterisieren, während Werte unter 50 die Verschlechterung der kommerziellen Bedingungen anzeigen.

PMIs gehören zu den beliebtesten Indizes, die von Analysten sehr genau verfolgt werden. Der Indikator kann Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität im gesamten italienischen Privatsektor voraussehen und wird als Hauptindikator für Produktions- und Inflationsanalysen interpretiert.

Das PMI-Wachstum ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Italy zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
53.8
53.1
Okt 2025
53.1
51.7
Sep 2025
51.7
51.7
Aug 2025
51.7
51.5
Jul 2025
51.5
51.1
Jun 2025
51.1
52.5
Mai 2025
52.5
52.1
Apr 2025
52.1
50.5
Mär 2025
50.5
51.9
Feb 2025
51.9
49.7
Jan 2025
49.7
49.7
Dez 2024
49.7
47.7
Nov 2024
47.7
51.0
Okt 2024
51.0
49.7
Sep 2024
49.7
50.8
Aug 2024
50.8
50.3
Jul 2024
50.3
51.3
Jun 2024
51.3
52.3
Mai 2024
52.3
52.6
Apr 2024
52.6
53.5
Mär 2024
53.5
51.1
Feb 2024
51.1
50.7
Jan 2024
50.7
48.6
Dez 2023
48.6
48.1
Nov 2023
48.1
47.0
Okt 2023
47.0
49.2
Sep 2023
49.2
48.2
Aug 2023
48.2
48.9
Jul 2023
48.9
49.7
Jun 2023
49.7
52.0
Mai 2023
52.0
55.3
Apr 2023
55.3
55.2
Mär 2023
55.2
52.2
Feb 2023
52.2
51.2
Jan 2023
51.2
49.6
Dez 2022
49.6
48.9
Nov 2022
48.9
45.8
Okt 2022
45.8
47.6
Sep 2022
47.6
49.6
Aug 2022
49.6
47.7
Jul 2022
47.7
51.3
Jun 2022
51.3
52.4
Mai 2022
52.4
54.5
Apr 2022
54.5
52.1
Mär 2022
52.1
53.6
Feb 2022
53.6
50.1
Jan 2022
50.1
54.7
Dez 2021
54.7
57.6
Nov 2021
57.6
54.2
Okt 2021
54.2
56.6
