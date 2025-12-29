Der Composite PMI von IHS Markit wird monatlich veröffentlicht. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen bei Einkaufsmanagern und ist als zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im Sektort der Hersteller und im Dienstleister konfiguriert.

Einkaufsmanager können manchmal Veränderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens verfolgen, da Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen, so dass diejenigen, die als erste die Änderungen bemerken, die Verantwortung für den Einkauf tragen.

Markit PMI enthält nur Informationen von privaten Unternehmen, und die Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem die grundlegenden Parameter ihrer Arbeit ausgewertet werden, nämlich Ein- und Ausgangspreise, Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge usw. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben.

Andere Teilindizes werden auf der Grundlage dieser Antworten berechnet, und diese zugrunde liegenden Indizes charakterisieren Beschäftigung, Inflation und andere wichtige Indikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Jede Antwort wird nach der Größe des Unternehmens gewichtet, in dem die Umfrage durchgeführt wird, und daher kommt ein wesentlicher Beitrag zur Berechnung des Indikators von großen Unternehmen.

Dieser Indikator ist saisonbereinigt. Werte über 50 deuten darauf hin, dass die meisten Interviews die aktuellen kommerziellen Bedingungen positiv charakterisieren, während Werte unter 50 die Verschlechterung der kommerziellen Bedingungen anzeigen.

PMIs gehören zu den beliebtesten Indizes, die von Analysten sehr genau verfolgt werden. Der Indikator kann Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität im gesamten italienischen Privatsektor voraussehen und wird als Hauptindikator für Produktions- und Inflationsanalysen interpretiert.

Das PMI-Wachstum ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: