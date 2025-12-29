KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, durchschnittliche Wochenarbeitszeit (United States Average Weekly Hours)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 34.3 34.2
34.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
34.2
34.3
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Indikator durchschnittliche Wochenarbeitszeit (Average Weekly Hours) zeigt die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche für diejenigen, die in privaten nicht-landwirtschaftlichen US-Unternehmen beschäftigt sind.

In die Berechnung des Indikators werden nur Personen einbezogen, die im gewerblichen Sektor der Wirtschaft beschäftigt sind. Die Berechnung basiert auf einer Befragung von rund 147.000 Unternehmen, die in den USA rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Zahlen sind saisonbereinigt, um die technische Volatilität abzumildern, die nicht mit den Veränderungen der Wirtschaftslage zusammenhängt.

Die Berechnung berücksichtigt alle Zweige des Produktionssektors und des Dienstleistungssektors, einschließlich Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, Baugewerbe, Leicht- und Schwerindustrie (die Produktion von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern wird getrennt ausgewiesen), Informations-, Finanz- und Bildungsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Handel, Verkehrswesen etc.

Der Indikator wird zur Beurteilung der Lage auf dem US-Arbeitsmarkt verwendet. Er wird zur Bewertung der kurzfristigen Veränderungen der Arbeitskräftenachfrage und der Produktionsintensität verwendet. Ein Anstieg der durchschnittlichen Wochenstunden ist kein gesondert interpretierter Indikator. Er wird zusammen mit dem durchschnittlichen Stundenlohn ausgewertet. Das Wachstum beider Indikatoren kann auf ein Inflationswachstum hindeuten und sich daher positiv auf die Dollarkurse auswirken. Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird und der Durchschnittslohn sinkt, ist dies ein beunruhigendes Zeichen für die Volkswirtschaft.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, durchschnittliche Wochenarbeitszeit (United States Average Weekly Hours)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
34.3
34.2
34.2
Sep 2025
34.2
34.2
34.2
Aug 2025
34.2
34.2
34.2
Jul 2025
34.3
34.2
34.2
Jun 2025
34.2
34.2
34.3
Mai 2025
34.3
34.2
34.3
Apr 2025
34.3
34.2
34.3
Mär 2025
34.2
34.1
34.2
Feb 2025
34.1
34.2
34.1
Jan 2025
34.1
34.3
34.2
Dez 2024
34.3
34.3
34.3
Nov 2024
34.3
34.3
34.2
Okt 2024
34.3
34.3
34.3
Sep 2024
34.2
34.3
34.3
Aug 2024
34.3
34.3
34.2
Jul 2024
34.2
34.3
34.3
Jun 2024
34.3
34.3
34.3
Mai 2024
34.3
34.3
34.3
Apr 2024
34.3
34.3
34.4
Mär 2024
34.4
34.3
34.3
Feb 2024
34.3
34.2
34.2
Jan 2024
34.1
34.3
34.3
Dez 2023
34.3
34.4
34.4
Nov 2023
34.4
34.4
34.3
Okt 2023
34.3
34.4
34.4
Sep 2023
34.4
34.4
34.4
Aug 2023
34.4
34.4
34.3
Jul 2023
34.3
34.4
34.4
Jun 2023
34.4
34.4
34.3
Mai 2023
34.3
34.5
34.4
Apr 2023
34.4
34.5
34.4
Mär 2023
34.4
34.5
34.5
Feb 2023
34.5
34.5
34.6
Jan 2023
34.7
34.5
34.4
Dez 2022
34.3
34.5
34.4
Nov 2022
34.4
34.5
34.5
Okt 2022
34.5
34.6
34.5
Sep 2022
34.5
34.6
34.5
Aug 2022
34.5
34.6
34.6
Jul 2022
34.6
34.6
34.6
Jun 2022
34.5
34.6
34.5
Mai 2022
34.6
34.6
34.6
Apr 2022
34.6
34.6
34.6
Mär 2022
34.6
34.6
34.7
Feb 2022
34.7
34.6
34.6
Jan 2022
34.5
34.7
34.7
Dez 2021
34.7
34.7
34.7
Nov 2021
34.8
34.7
34.7
Okt 2021
34.7
34.7
34.8
Sep 2021
34.8
34.7
34.6
