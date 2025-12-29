Der Indikator durchschnittliche Wochenarbeitszeit (Average Weekly Hours) zeigt die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche für diejenigen, die in privaten nicht-landwirtschaftlichen US-Unternehmen beschäftigt sind.

In die Berechnung des Indikators werden nur Personen einbezogen, die im gewerblichen Sektor der Wirtschaft beschäftigt sind. Die Berechnung basiert auf einer Befragung von rund 147.000 Unternehmen, die in den USA rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Zahlen sind saisonbereinigt, um die technische Volatilität abzumildern, die nicht mit den Veränderungen der Wirtschaftslage zusammenhängt.

Die Berechnung berücksichtigt alle Zweige des Produktionssektors und des Dienstleistungssektors, einschließlich Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, Baugewerbe, Leicht- und Schwerindustrie (die Produktion von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern wird getrennt ausgewiesen), Informations-, Finanz- und Bildungsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Handel, Verkehrswesen etc.

Der Indikator wird zur Beurteilung der Lage auf dem US-Arbeitsmarkt verwendet. Er wird zur Bewertung der kurzfristigen Veränderungen der Arbeitskräftenachfrage und der Produktionsintensität verwendet. Ein Anstieg der durchschnittlichen Wochenstunden ist kein gesondert interpretierter Indikator. Er wird zusammen mit dem durchschnittlichen Stundenlohn ausgewertet. Das Wachstum beider Indikatoren kann auf ein Inflationswachstum hindeuten und sich daher positiv auf die Dollarkurse auswirken. Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird und der Durchschnittslohn sinkt, ist dies ein beunruhigendes Zeichen für die Volkswirtschaft.

Grafik der letzten Werte: