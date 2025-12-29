Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, durchschnittliche Wochenarbeitszeit (United States Average Weekly Hours)
|Niedrig
|34.3
|34.2
|
34.2
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|34.2
|
34.3
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator durchschnittliche Wochenarbeitszeit (Average Weekly Hours) zeigt die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche für diejenigen, die in privaten nicht-landwirtschaftlichen US-Unternehmen beschäftigt sind.
In die Berechnung des Indikators werden nur Personen einbezogen, die im gewerblichen Sektor der Wirtschaft beschäftigt sind. Die Berechnung basiert auf einer Befragung von rund 147.000 Unternehmen, die in den USA rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.
Die Zahlen sind saisonbereinigt, um die technische Volatilität abzumildern, die nicht mit den Veränderungen der Wirtschaftslage zusammenhängt.
Die Berechnung berücksichtigt alle Zweige des Produktionssektors und des Dienstleistungssektors, einschließlich Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, Baugewerbe, Leicht- und Schwerindustrie (die Produktion von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern wird getrennt ausgewiesen), Informations-, Finanz- und Bildungsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Handel, Verkehrswesen etc.
Der Indikator wird zur Beurteilung der Lage auf dem US-Arbeitsmarkt verwendet. Er wird zur Bewertung der kurzfristigen Veränderungen der Arbeitskräftenachfrage und der Produktionsintensität verwendet. Ein Anstieg der durchschnittlichen Wochenstunden ist kein gesondert interpretierter Indikator. Er wird zusammen mit dem durchschnittlichen Stundenlohn ausgewertet. Das Wachstum beider Indikatoren kann auf ein Inflationswachstum hindeuten und sich daher positiv auf die Dollarkurse auswirken. Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird und der Durchschnittslohn sinkt, ist dies ein beunruhigendes Zeichen für die Volkswirtschaft.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, durchschnittliche Wochenarbeitszeit (United States Average Weekly Hours)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites