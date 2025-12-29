KalenderKategorien

Deutschland, Industrieproduktion m/m (Germany Industrial Production m/m)

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
Statistisches Bundesamt von Deutschland (Federal Statistical Office of Germany)
Sektor:
Geschäft
Mittel 1.8% 0.5%
1.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.5%
1.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Produktionsindex misst die monatliche Leistung des produzierenden Gewerbes in Deutschland im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Er ist auf Grund seiner Periodizität, seiner schnellen Verfügbarkeit und der tiefen Untergliederung nach Wirtschaftszweigen ein zentraler und aktueller Indikator für die konjunkturelle Entwicklung.

Statistische Landesämter erheben in Betrieben mit mehr als 50 Angestellten die monatliche Produktion von über 6.000 Erzeugnissen nach Wert und Menge. Der Beitrag von Betrieben ab 20 Mitarbeiter wird vierteljährlich erhoben und die monatlichen Indices eingerechnet. Die ermittelten Zahlen, die am 25. des Folgemonats an das Statistische Bundesamt geliefert werden, decken 80% des Wertes der deutschen Industrieproduktion ab und werden dann mit Bruttoproduktionswertanteilen zu Wirtschaftszweigindizes verdichtet.

Die vierstelligen Wirtschaftszweigindizes werden zu den höheren Aggregaten der Wirtschaftszweige - Dreisteller, Zweisteller, Hauptgruppen - bis zum gesamten Produktionsindex wird der Anteil der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten eines jeden Wirtschaftszweiges am Gesamtwert des Produzierenden Gewerbes im Basisjahr herangezogen. Diese Wertschöpfungsgrößen stammen aus der jährlichen Kostenstrukturerhebung im verarbeitenden Gewerbe. Zur Verbesserung der Qualität der monatlichen Produktionsindizes werden diese für jeden Wirtschaftszweig an das Niveau des entsprechenden Vierteljährlichen Produktionsindex angeglichen.

Die aktuellen monatlichen Produktionsindizes sind vorläufig und enthalten noch knapp 10 % Schätzungen. Zur Qualitätsverbesserung der Aussagekraft der Indizes am aktuellen Rand wird der voraussichtliche Korrekturbedarf in die Berechnung der vorläufigen Ergebnisse integriert. Der aus der Anpassung des monatlichen an den Vierteljährlichen Index resultierende Korrekturbedarf liegt derzeit bei unter 0,5 % im Jahresdurchschnitt.

Der Produktionsindex berücksichtigt nicht die Produktionsleistung der Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeiter. Zudem repräsentiert der Produktionsindex nur den Teil des Produktionswertes der Betriebe, der durch die Güterklassifikation abgedeckt ist. Es fehlen also Produktionswerte aus nichtindustriellen Tätigkeiten wie zum Beispiel Handel, Verkehr, Dienstleistungen sowie jene Teile der physischen Produktion, die nicht im geltenden Güterverzeichnis enthalten sind.

Der Produktionsindex m/m des des produzierenden Gewerbes spiegelt die durchschnittliche Veränderung des Produktionsindex im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider. Das Wachstum der Industrieproduktion kann sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Deutschland, Industrieproduktion m/m (Germany Industrial Production m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
1.8%
0.5%
1.1%
Sep 2025
1.3%
-0.4%
-3.7%
Aug 2025
-4.3%
1.3%
Jul 2025
1.3%
-3.8%
-1.9%
Jun 2025
-1.9%
-0.6%
-0.1%
Mai 2025
1.2%
-1.3%
-1.6%
Apr 2025
-1.4%
-1.5%
2.3%
Mär 2025
3.0%
2.7%
-1.3%
Feb 2025
-1.3%
0.5%
2.0%
Jan 2025
2.0%
0.6%
-1.5%
Dez 2024
-2.4%
0.7%
1.3%
Nov 2024
1.5%
-1.8%
-0.4%
Okt 2024
-1.0%
0.1%
-2.0%
Sep 2024
-2.5%
-0.3%
2.6%
Aug 2024
2.9%
0.2%
-2.9%
Jul 2024
-2.4%
-0.1%
1.7%
Jun 2024
1.4%
-0.4%
-3.1%
Mai 2024
-2.5%
0.5%
0.1%
Apr 2024
-0.1%
0.2%
-0.4%
Mär 2024
-0.4%
0.0%
1.7%
Feb 2024
2.1%
0.8%
1.3%
Jan 2024
1.0%
-0.6%
-2.0%
Dez 2023
-1.6%
-0.3%
-0.2%
Nov 2023
-0.7%
-0.1%
-0.3%
Okt 2023
-0.4%
-0.1%
-1.3%
Sep 2023
-1.4%
0.3%
-0.1%
Aug 2023
-0.2%
0.0%
-0.6%
Jul 2023
-0.8%
-0.2%
-1.4%
Jun 2023
-1.5%
0.1%
-0.1%
Mai 2023
-0.2%
0.0%
0.3%
Apr 2023
0.3%
-0.2%
-2.1%
Mär 2023
-3.4%
0.0%
2.1%
Feb 2023
2.0%
0.1%
3.7%
Jan 2023
3.5%
0.0%
-2.4%
Dez 2022
-3.1%
-0.1%
0.4%
Nov 2022
0.2%
0.0%
-0.4%
Okt 2022
-0.1%
0.0%
1.1%
Sep 2022
0.6%
0.2%
-1.2%
Aug 2022
-0.8%
0.0%
0.0%
Jul 2022
-0.3%
-0.3%
0.8%
Jun 2022
0.4%
-0.2%
-0.1%
Mai 2022
0.2%
0.3%
1.3%
Apr 2022
0.7%
0.4%
-3.7%
Mär 2022
-3.9%
-0.1%
0.1%
Feb 2022
0.2%
-0.6%
1.4%
Jan 2022
2.7%
0.0%
1.1%
Dez 2021
-0.3%
0.8%
0.3%
Nov 2021
-0.2%
-0.1%
2.4%
Okt 2021
2.8%
-0.7%
-0.5%
Sep 2021
-1.1%
0.0%
-3.5%
12345
