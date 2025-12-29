Wirtschaftskalender
Indien, Wachstum der Einlagen y/y (India Deposit Growth y/y)
|Niedrig
|N/D
|10.1%
|
10.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das indische Einlagenwachstum im Jahresvergleich spiegelt eine Veränderung der Bankeinlagen in diesem Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres wider. Die Reserve Bank of India führt eine Umfrage unter den Geschäftsbanken des Landes durch, um Daten für die Berechnung des Indikators zu sammeln.
Als Depositen bezeichnet man Geld, das von Banken aus der Bevölkerung zur Verwahrung angenommen wird. Die Statistik umfasst laufende Einlagen, Sparkasseneinlagen und Termineinlagen. Der Indikator umfasst Daten über Depositenkonten, Einlagenzertifikate (ohne Interbank-CDs), Depositenkonten von Bankangestellten bei ihren eigenen Banken, negative Salden auf Kreditkonten. Die Statistik erfasst nicht die Konten, die nicht als Depotstelle definiert werden können, sowie Bankschecks, Zahlungsanweisungen und andere Verpflichtungen, die ausgestellt, aber nicht zurückgezahlt wurden.
Einlagen werden in der kombinierten Analyse mit Daten über Kredite berücksichtigt. Eine Verlangsamung der Bankeinlagen zusammen mit einer Zunahme der Nachfrage nach Krediten kann eine Lücke in der Liquidität des nationalen Finanzsystems verursachen.
Die Ausweitung der Einlagen deutet auf die Loyalität der Öffentlichkeit gegenüber dem Bankensektor und eine positive Einschätzung der Gesamtwirtschaft hin. Darüber hinaus erhöhen die Einlagen den Geldumschlag im Finanzsektor des Landes und erweitern die Kreditvergabemöglichkeiten. Daher kann das Wachstum der Einlagen als positiv für die Indische Rupie angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Wachstum der Einlagen y/y (India Deposit Growth y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
