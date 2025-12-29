Die Exporte y/y spiegeln die Veränderungen der Exporte von Waren und Dienstleistungen in Südkorea im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Informationen über Exporte werden für die Bewertung der südkoreanischen Außenhandelsaktivitäten und der Nachfrage nach Waren von südkoreanischen Herstellern außerhalb des Landes verwendet. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die Kurse des südkoreanischen Won als positiv angesehen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Exporte y/y (South Korea Exports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.