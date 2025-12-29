Der SIPMM Singapore PMI spiegelt das Aktivitätsniveau im verarbeitenden Gewerbe in Singapur im Berichtsmonat wider. Der Indikator basiert auf einer Umfrage unter Vertretern von mehr als 150 Unternehmen. Werte über 50 deuten auf ein Wirtschaftswachstum hin, während Werte unter 50 auf einen Rückgang hinweisen. Über den Erwartungen liegende Werte können sich positiv auf die Kurse des Singapur-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "SIPMM Singapurs Einkaufsmanagerindex (PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.