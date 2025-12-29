KalenderKategorien

CFTC BRL Nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Wochenbericht "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)" informiert über die Nettopositionen der "nicht-kommerziellen" Händler an den US-Futuresmärkten. Die Daten entsprechen den Positionen, die hauptsächlich von Teilnehmern an den Terminmärkten der Börsen von Chicago und New York gehalten werden.

Händler werden als "nicht gewerblich" eingestuft, wenn sie z.B. spekulativ tätig sind: "Day Traders" und "Swing Traders". Dieselben Händler können als "Day Trader" in einem Teil der Vermögenswerte und als "Inhaber" (Händler, die langfristig handeln) in einem anderen Teil von ihnen definiert werden. All dies spiegelt sich im Bericht "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)" wider.

Die CFTC veröffentlicht ihre Berichte über abgeschlossene Transaktionen und offene Positionen, um Händlern und Analysten zu helfen, die Dynamik des Marktes zu verstehen. Diese Berichte basieren auf Daten über die Positionen von Brokern, die beim Futures Commission Merchant (FCM) registriert sind, Clearing-Unternehmen und Börsen. Die Analysestelle der CFTC stellt nur die Informationen zur Verfügung, erklärt aber nicht die Gründe für den Aufbau bestimmter Arten von Positionen.

Das Wachstum der spekulativen Kaufpositionen in BRL deutet indirekt auf eine Zunahme der Marktaktivität dieser Währung hin, hat aber angesichts des geringen Datenvolumens im Vergleich zum globalen Maßstab keinen direkten Einfluss auf den Preis.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC BRL Nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
65.5 K
23 Sept. 2025
65.5 K
62.2 K
16 Sept. 2025
62.2 K
56.1 K
9 Sept. 2025
56.1 K
33.2 K
2 Sept. 2025
33.2 K
28.9 K
26 Aug. 2025
28.9 K
30.4 K
19 Aug. 2025
30.4 K
39.6 K
12 Aug. 2025
39.6 K
24.6 K
5 Aug. 2025
24.6 K
23.9 K
29 Juli 2025
23.9 K
25.9 K
22 Juli 2025
25.9 K
24.2 K
15 Juli 2025
24.2 K
49.0 K
8 Juli 2025
49.0 K
52.2 K
1 Juli 2025
52.2 K
44.7 K
24 Juni 2025
44.7 K
51.7 K
17 Juni 2025
51.7 K
39.3 K
10 Juni 2025
39.3 K
30.8 K
3 Juni 2025
30.8 K
46.8 K
27 Mai 2025
46.8 K
26.3 K
20 Mai 2025
26.3 K
43.5 K
13 Mai 2025
43.5 K
25.0 K
6 Mai 2025
25.0 K
68.3 K
29 Apr. 2025
68.3 K
49.9 K
22 Apr. 2025
49.9 K
49.0 K
15 Apr. 2025
49.0 K
45.1 K
8 Apr. 2025
45.1 K
37.0 K
1 Apr. 2025
37.0 K
40.3 K
25 März 2025
40.3 K
40.7 K
18 März 2025
40.7 K
41.9 K
11 März 2025
41.9 K
43.2 K
4 März 2025
43.2 K
2.4 K
25 Feb. 2025
2.4 K
0.9 K
18 Feb. 2025
0.9 K
1.1 K
11 Feb. 2025
1.1 K
0.2 K
4 Feb. 2025
0.2 K
-38.5 K
28 Jan. 2025
-38.5 K
-34.1 K
21 Jan. 2025
-34.1 K
-34.9 K
14 Jan. 2025
-34.9 K
-33.0 K
7 Jan. 2025
-33.0 K
-20.7 K
24 Dez. 2024
-20.7 K
-20.9 K
17 Dez. 2024
-20.9 K
-16.4 K
10 Dez. 2024
-16.4 K
-17.4 K
3 Dez. 2024
-17.4 K
-7.6 K
26 Nov. 2024
-7.6 K
-7.3 K
