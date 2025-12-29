Der Wochenbericht "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)" informiert über die Nettopositionen der "nicht-kommerziellen" Händler an den US-Futuresmärkten. Die Daten entsprechen den Positionen, die hauptsächlich von Teilnehmern an den Terminmärkten der Börsen von Chicago und New York gehalten werden.

Händler werden als "nicht gewerblich" eingestuft, wenn sie z.B. spekulativ tätig sind: "Day Traders" und "Swing Traders". Dieselben Händler können als "Day Trader" in einem Teil der Vermögenswerte und als "Inhaber" (Händler, die langfristig handeln) in einem anderen Teil von ihnen definiert werden. All dies spiegelt sich im Bericht "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)" wider.

Die CFTC veröffentlicht ihre Berichte über abgeschlossene Transaktionen und offene Positionen, um Händlern und Analysten zu helfen, die Dynamik des Marktes zu verstehen. Diese Berichte basieren auf Daten über die Positionen von Brokern, die beim Futures Commission Merchant (FCM) registriert sind, Clearing-Unternehmen und Börsen. Die Analysestelle der CFTC stellt nur die Informationen zur Verfügung, erklärt aber nicht die Gründe für den Aufbau bestimmter Arten von Positionen.

Das Wachstum der spekulativen Kaufpositionen in BRL deutet indirekt auf eine Zunahme der Marktaktivität dieser Währung hin, hat aber angesichts des geringen Datenvolumens im Vergleich zum globalen Maßstab keinen direkten Einfluss auf den Preis.

Grafik der letzten Werte: