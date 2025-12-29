Der Leading Index von Japan integriert die Schwankungen wichtiger Wirtschaftsindikatoren verschiedener Wirtschaftszweige wie Produktion und Beschäftigung. Dies ist der Index, der erstellt wurde, um die aktuelle Wirtschaftslage zu verstehen und Zukunftsprognosen zu ermöglichen.

Der Japan Leading Index ist eine Kombination der 12 wichtigsten Indikatoren für Japan. Dazu gehören Aktien, Aufträge für Maschinen, Aktienkurse und andere wichtige kurz- und mittelfristige Wirtschaftsindikatoren.

Er ist ein Frühindikator. Analysten glauben, dass dieser Frühindikator den zukünftigen Zustand der heimischen Wirtschaft in 6-9 Monaten nach dem Berichtszeitraum prognostiziert.

Dieser Index soll die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft vorhersagen. Unter den wirtschaftlichen Trends wird der Index aus den Finanzstatistiken der vorhergehenden Zeitreihen erstellt, die sich früher als wirtschaftlichen Veränderungen verändern. Zu den Statistiken der vorauslaufenden Zeitreihen gehören der Index des Warenbestands der Endnachfrage, die Zahl der neuen Stellenangebote und der TSE-Bestandsindex.

Ein über den Erwartungen liegende Wert wird als positiv für den japanischen Yen angesehen.

Grafik der letzten Werte: