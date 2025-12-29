KalenderKategorien

Japan, Leitindex m/m (Japan Leading Index m/m)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
Geschäft
Der Leading Index von Japan integriert die Schwankungen wichtiger Wirtschaftsindikatoren verschiedener Wirtschaftszweige wie Produktion und Beschäftigung. Dies ist der Index, der erstellt wurde, um die aktuelle Wirtschaftslage zu verstehen und Zukunftsprognosen zu ermöglichen.

Der Japan Leading Index ist eine Kombination der 12 wichtigsten Indikatoren für Japan. Dazu gehören Aktien, Aufträge für Maschinen, Aktienkurse und andere wichtige kurz- und mittelfristige Wirtschaftsindikatoren.

Er ist ein Frühindikator. Analysten glauben, dass dieser Frühindikator den zukünftigen Zustand der heimischen Wirtschaft in 6-9 Monaten nach dem Berichtszeitraum prognostiziert.

Dieser Index soll die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft vorhersagen. Unter den wirtschaftlichen Trends wird der Index aus den Finanzstatistiken der vorhergehenden Zeitreihen erstellt, die sich früher als wirtschaftlichen Veränderungen verändern. Zu den Statistiken der vorauslaufenden Zeitreihen gehören der Index des Warenbestands der Endnachfrage, die Zahl der neuen Stellenangebote und der TSE-Bestandsindex.

Ein über den Erwartungen liegende Wert wird als positiv für den japanischen Yen angesehen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
Okt 2025 vorl.
N/D
Sep 2025
N/D
Sep 2025 vorl.
N/D
0.9%
Aug 2025
0.9%
1.3%
Aug 2025 vorl.
1.3%
1.1%
Jul 2025
1.1%
0.8%
Jul 2025 vorl.
0.8%
0.6%
Jun 2025
0.8%
1.3%
Jun 2025 vorl.
1.3%
0.6%
Mai 2025
0.6%
1.1%
Mai 2025 vorl.
1.1%
-3.4%
Apr 2025
-3.4%
-4.2%
Apr 2025 vorl.
-4.2%
-0.2%
Mär 2025
-0.1%
-0.5%
Mär 2025 vorl.
-0.5%
-0.2%
Feb 2025
-0.3%
-0.3%
Feb 2025 vorl.
-0.3%
0.3%
Jan 2025
0.4%
0.1%
Jan 2025 vorl.
0.1%
0.3%
Dez 2024
0.5%
1.1%
Dez 2024 vorl.
1.1%
-1.4%
Nov 2024
-1.6%
-2.1%
Nov 2024 vorl.
-2.1%
0.2%
Okt 2024
0.2%
-0.3%
Okt 2024 vorl.
-0.3%
1.9%
Sep 2024
2.2%
2.5%
Sep 2024 vorl.
2.5%
-2.4%
Aug 2024
-2.4%
-2.6%
Aug 2024 vorl.
-2.6%
0.2%
Jul 2024
0.2%
0.4%
Jul 2024 vorl.
0.4%
-1.9%
Jun 2024
-2.1%
-2.6%
Jun 2024 vorl.
-2.6%
0.3%
Mai 2024
0.3%
0.2%
Mai 2024 vorl.
0.2%
-0.8%
Apr 2024
-0.8%
-0.1%
Apr 2024 vorl.
-0.1%
0.0%
Mär 2024
0.1%
-0.7%
Mär 2024 vorl.
-0.7%
2.3%
Feb 2024
2.3%
2.3%
Feb 2024 vorl.
2.3%
-0.4%
Jan 2024
-0.4%
-0.6%
Jan 2024 vorl.
-0.6%
1.8%
Dez 2023
2.1%
1.9%
Dez 2023 vorl.
1.9%
-0.9%
Nov 2023
-1.3%
-1.2%
Nov 2023 vorl.
-1.2%
-0.4%
Okt 2023
-0.4%
-0.6%
Okt 2023 vorl.
-0.6%
-0.2%
