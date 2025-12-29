Die Leistungsbilanz ist Teil der schwedischen Zahlungsbilanz, bei der es sich um systematisierte Daten über alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden handelt.

Die Leistungsbilanz ist die Summe der Netto-Handelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), des Netto-Faktoreneinkommens (wie Zinsen, Dividenden usw.) und der Netto-Transferzahlungen (z.B. ausländische Spenden). Dies bedeutet, dass diese Bilanz im Vergleich zur Zahlungsbilanz, der umfassendsten der Bilanzen, keine Cashflows aus Kapitalimporten und Kapitalexporten sowie Schwankungen der Gold- und Devisenreserven enthält.

Der Trend wird ermittelt, indem der aktuelle Wert mit dem Indikatorwert für das gleiche Quartal vor einem Jahr verglichen wird. Dadurch wird der Einfluss von saisonalen Veränderungen eliminiert.

Ein Leistungsbilanzüberschuss erhöht das Nettoauslandsvermögen und führt zu einem Anstieg der Kapitalexporte in Form einer Erhöhung des Auslandsvermögens in der Kapitalbilanz. Einige Ökonomen interpretieren dies als Zeichen der Schwäche, andere als ihre Stärke. Im Falle eines Leistungsbilanzdefizits ist dies natürlich genau umgekehrt. Darüber hinaus werden lang anhaltende, steigende außenwirtschaftliche Ungleichgewichte als Ursache für Finanzkrisen angesehen.

Im Allgemeinen werden jedoch Werte, die die Erwartungen übertreffen, als positiv für die Schwedische Krone angesehen.

Grafik der letzten Werte: