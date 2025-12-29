Die von der Energy Information Administration (EIA) veröffentlichte Änderung der Raffinerieauslastung spiegelt die Auslastung der atmosphärischen Rohöldestillationsanlagen wider. Sie wird berechnet, indem der Bruttoinput dieser Anlagen durch die zuletzt gemeldete betriebsfähige Kapazität geteilt wird. Die Gesamtbetriebskapazität umfasst alle Raffinerien, die in Betrieb sind, sowie diejenigen, die zum Berichtszeitpunkt nicht in Betrieb sind, aber innerhalb von 30 Tagen in Betrieb genommen werden können.

Die Daten für die Indexberechnung werden aus dem Weekly Petroleum Status Report (WPSR) entnommen. Der wöchentliche Bericht wird nach einer Cut-off-Methode durchgeführt, bei der die Unternehmen auf der Grundlage der in den vorherigen Berichten angegebenen Mengen von den größten zu den kleinsten Unternehmen gereiht werden. Die Unternehmen werden so ausgewählt, dass die Gesamtstichprobe etwa 90 Prozent der Gesamtmenge des raffinierten Öls abdeckt. Die Unternehmen melden die Daten per Fax oder Internet über eine sichere Datenleitung. Die gesammelten Daten werden automatisch verarbeitet.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Ein Anstieg der Auslastungsrate spiegelt positive Tendenzen im Ölraffineriebereich wider, der Indikator selbst hat jedoch nur selten einen spürbaren Einfluss auf die Notierungen in US-Dollar.

