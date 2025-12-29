Der Index gilt als einer der grundlegenden Wirtschaftsindikatoren des Landes. Der Index schätzt die Preisänderungen aus der Sicht des Verbrauchers im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen, die die Ausgaben der privaten Haushalte charakterisieren, nicht aber Steuern und Sozialzahlungen. Die Lebensmittelpreise sind aufgrund der hohen Volatilität vom Indikator ausgeschlossen. Der Index wird verwendet, um die Inflation des Landes zu messen. Das Indexwachstum kann als positiv für die mexikanischen Peso-Kurse angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.