Die Änderung der Benzinproduktion der Energy Information Administration (EIA) ist ein indirektes Merkmal der US-Benzinnachfrage und des Ölverbrauchs. Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Ein Anstieg der Benzinproduktion prognostiziert indirekt ein kurzfristiges Wachstum der Rohölnachfrage. Die Nachfrage nach Benzin ist ein saisonal variabler Indikator. Zum Beispiel steigt der Benzinverbrauch im Sommer, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Eine Änderung der Benzinproduktion in den USA führt selten zu einer Volatilität der Kraftstoffpreise. Analysten interpretieren die Zahlen in der Regel zusammen mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung.

Grafik der letzten Werte: