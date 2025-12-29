KalenderKategorien

S&P Global Australia Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 51.6 51.6
49.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
50.2
51.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der PMI der Hersteller von der Commonwealth Bank ist ein Indikator für die Veränderungen der Geschäftsbedingungen im australischen Industriesektor im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Die Befragten werden nach fünf Hauptparametern befragt: Produktion, Auftragseingänge, Lieferantenlieferungen, Lagerbestände und Beschäftigung. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe wider und charakterisiert den Zustand der Industrie. Ein Wert über 50 deutet auf ein Wachstum des Sektors hin und kann sich positiv auf die Kurse des australischen Dollars auswirken.

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
51.6
51.6
49.7
Okt 2025
49.7
53.0
51.4
Sep 2025
51.4
52.7
53.0
Aug 2025
53.0
50.2
51.6
Jul 2025
51.6
49.3
50.6
Jun 2025
50.6
51.2
51.0
Mai 2025
51.0
48.4
51.7
Apr 2025
51.7
49.4
52.6
Mär 2025
52.6
48.1
50.4
Feb 2025
50.4
47.9
50.2
Jan 2025
50.2
47.9
48.2
Dez 2024
48.2
47.9
49.4
Nov 2024
49.4
47.9
46.6
Okt 2024
46.6
48.0
46.7
Sep 2024
46.7
47.6
48.5
Aug 2024
48.5
48.0
47.5
Jul 2024
47.5
48.1
47.2
Jun 2024
47.2
48.4
49.7
Mai 2024
49.7
48.2
49.6
Apr 2024
49.6
47.7
47.3
Mär 2024
47.3
48.4
47.8
Feb 2024
47.8
49.3
50.1
Jan 2024
50.1
47.6
47.6
Dez 2023
47.6
47.8
47.8
Dez 2023 vorl.
47.8
47.6
47.7
Nov 2023
47.7
47.7
47.7
Nov 2023 vorl.
47.7
48.0
48.2
Okt 2023
48.2
48.0
48.0
Okt 2023 vorl.
48.0
48.4
48.7
Sep 2023
48.7
48.2
48.2
Sep 2023 vorl.
48.2
49.5
49.6
Aug 2023
49.6
49.4
49.4
Aug 2023 vorl.
49.4
49.6
49.6
Jul 2023
49.6
49.6
49.6
Jul 2023 vorl.
49.6
48.3
48.2
Jun 2023
48.2
48.6
48.6
Jun 2023 vorl.
48.6
48.1
48.4
Mai 2023
48.4
48.0
48.0
Mai 2023 vorl.
48.0
47.3
48.0
Apr 2023
48.0
48.1
48.1
Apr 2023 vorl.
48.1
48.8
49.1
Mär 2023
49.1
48.7
48.7
Mär 2023 vorl.
48.7
50.3
50.5
Feb 2023
50.5
50.1
50.1
Feb 2023 vorl.
50.1
49.9
50.0
Jan 2023
50.0
49.8
49.8
Jan 2023 vorl.
49.8
50.3
50.2
Dez 2022
50.2
50.4
50.4
Dez 2022 vorl.
50.4
51.8
51.3
Nov 2022
51.3
51.5
51.5
