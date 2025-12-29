KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Schweden

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 8.2% Nov 2025 8.9% Monatlich
CPI y/y -0.2% Nov 2025 0.4% Monatlich
Zinsentscheid der Riksbank 1.75% 1.75%
Warenhandelsbilanz Kr​11.6 B Nov 2025 Kr​2.3 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 07:00, SEK, Warenhandelsbilanz, Aktuell: Kr​11.6 B, Prognose: Kr​0.0 B, Vorherige: Kr​2.3 B
2025.12.30 07:00, SEK, Kredite für Haushalte y/y, Prognose: 5.0%, Vorherige: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Nicht-finanzielle Unternehmensdarlehen y/y, Vorherige: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3 Geldmenge y/y
2025.12.30 08:30, SEK, Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Riksbank
2025.12.31 00:00, SEK, Silvester
2026.01.01 00:00, SEK, Neujahrstag
2026.01.02 07:30, SEK, Silf/Swedbank, Hersteller-PMI, Prognose: 54.2, Vorherige: 54.6
2026.01.06 00:00, SEK, Heilige Drei Könige

Wirtschaftsindikatoren

BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 2.6% 3 Q 2025 2.4% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 8.2% Nov 2025 8.9% Monatlich
Registrierte Arbeitslosenquote 6.7% Nov 2025 6.8% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m 2.3% Nov 2025 3.1% Monatlich
CPI y/y -0.2% Nov 2025 0.4% Monatlich
CPIF m/m -0.2% Nov 2025 0.4% Monatlich
CPIF y/y 2.3% Nov 2025 3.1% Monatlich
HVPI m/m -0.2% Nov 2025 0.4% Monatlich
HVPI y/y 2.3% Nov 2025 3.1% Monatlich
PPI m/m 1.2% Nov 2025 0.4% Monatlich
PPI y/y -1.4% Nov 2025 0.4% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Kredite für Haushalte y/y 1500.0% Okt 2025 4900.0% Monatlich
M3 Geldmenge y/y N/D Okt 2025 4.0% Monatlich
Nicht-finanzielle Unternehmensdarlehen y/y 3.0% Okt 2025 2.5% Monatlich
Zinsentscheid der Riksbank 1.75% 1.75%
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Leistungsbilanz Kr​93.2 B 3 Q 2025 Kr​98.0 B Vierteljährlich
Warenhandelsbilanz Kr​11.6 B Nov 2025 Kr​2.3 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auftragseingänge der Industrie m/m 6.7% Okt 2025 4.7% Monatlich
Auftragseingänge y/y 12.1% Okt 2025 6.7% Monatlich
Geschäftsvertrauen 107.4 Dez 2025 105.5 Monatlich
Industrieproduktion m/m -6.6% Okt 2025 5.0% Monatlich
Industrieproduktion y/y 6.1% Okt 2025 14.3% Monatlich
Kapazitätsauslastung q/q -0.2% 3 Q 2025 0.8% Vierteljährlich
Lagerbestandsänderung der Industrie Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B Vierteljährlich
Lagerbestände der Industrie q/q 0.6% 1 Q 2021 -2.2% Vierteljährlich
Produktion des Privatsektors y/y 111.4% Okt 2025 103.2% Monatlich
Produktion im Privatsektor m/m 102.1% Okt 2025 101.4% Monatlich
Silf/Swedbank, Dienstleister-PMI 59.1 Nov 2025 55.4 Monatlich
Silf/Swedbank, Hersteller-PMI 54.6 Nov 2025 55.0 Monatlich
Silf/Swedbank, Zusammengesetzter PMI 57.8 Nov 2025 55.6 Monatlich
Unternehmensvorräte q/q 0.7% 1 Q 2024 -1.5% Vierteljährlich
Vertrauen in die Produktion 103.8 Dez 2025 100.8 Monatlich
Veränderung der Unternehmensvorräte Kr​3.465 B 3 Q 2025 Kr​2.327 B Vierteljährlich
Wirtschaftlicher Konjunkturindikator 103.7 Dez 2025 101.5 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 1.1% Nov 2025 -0.2% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 5.6% Nov 2025 3.5% Monatlich
Haushaltskonsum m/m -0.9% Okt 2025 0.5% Monatlich
Haushaltskonsum y/y 2.3% Okt 2025 3.6% Monatlich
Inflationserwartungen 7.0% Dez 2025 7.1% Monatlich
Konsumentenvertrauen 95.8 Dez 2025 95.7 Monatlich