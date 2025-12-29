Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Schweden
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|8.2%
|Nov 2025
|8.9%
|Monatlich
|CPI y/y
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|Zinsentscheid der Riksbank
|1.75%
|1.75%
|Warenhandelsbilanz
|Kr11.6 B
|Nov 2025
|Kr2.3 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 07:00, SEK, Warenhandelsbilanz, Aktuell: Kr11.6 B, Prognose: Kr0.0 B, Vorherige: Kr2.3 B
2025.12.30 07:00, SEK, Kredite für Haushalte y/y, Prognose: 5.0%, Vorherige: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Nicht-finanzielle Unternehmensdarlehen y/y, Vorherige: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3 Geldmenge y/y
2025.12.30 08:30, SEK, Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Riksbank
2025.12.31 00:00, SEK, Silvester
2026.01.01 00:00, SEK, Neujahrstag
2026.01.02 07:30, SEK, Silf/Swedbank, Hersteller-PMI, Prognose: 54.2, Vorherige: 54.6
2026.01.06 00:00, SEK, Heilige Drei Könige
Wirtschaftsindikatoren
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|2.6%
|3 Q 2025
|2.4%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|8.2%
|Nov 2025
|8.9%
|Monatlich
|Registrierte Arbeitslosenquote
|6.7%
|Nov 2025
|6.8%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|2.3%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|CPI y/y
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|CPIF m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|CPIF y/y
|2.3%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|HVPI m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|HVPI y/y
|2.3%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|PPI m/m
|1.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|PPI y/y
|-1.4%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Kredite für Haushalte y/y
|1500.0%
|Okt 2025
|4900.0%
|Monatlich
|M3 Geldmenge y/y
|N/D
|Okt 2025
|4.0%
|Monatlich
|Nicht-finanzielle Unternehmensdarlehen y/y
|3.0%
|Okt 2025
|2.5%
|Monatlich
|Zinsentscheid der Riksbank
|1.75%
|1.75%
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Leistungsbilanz
|Kr93.2 B
|3 Q 2025
|Kr98.0 B
|Vierteljährlich
|Warenhandelsbilanz
|Kr11.6 B
|Nov 2025
|Kr2.3 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auftragseingänge der Industrie m/m
|6.7%
|Okt 2025
|4.7%
|Monatlich
|Auftragseingänge y/y
|12.1%
|Okt 2025
|6.7%
|Monatlich
|Geschäftsvertrauen
|107.4
|Dez 2025
|105.5
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|-6.6%
|Okt 2025
|5.0%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|6.1%
|Okt 2025
|14.3%
|Monatlich
|Kapazitätsauslastung q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.8%
|Vierteljährlich
|Lagerbestandsänderung der Industrie
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|Vierteljährlich
|Lagerbestände der Industrie q/q
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|Vierteljährlich
|Produktion des Privatsektors y/y
|111.4%
|Okt 2025
|103.2%
|Monatlich
|Produktion im Privatsektor m/m
|102.1%
|Okt 2025
|101.4%
|Monatlich
|Silf/Swedbank, Dienstleister-PMI
|59.1
|Nov 2025
|55.4
|Monatlich
|Silf/Swedbank, Hersteller-PMI
|54.6
|Nov 2025
|55.0
|Monatlich
|Silf/Swedbank, Zusammengesetzter PMI
|57.8
|Nov 2025
|55.6
|Monatlich
|Unternehmensvorräte q/q
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|Vierteljährlich
|Vertrauen in die Produktion
|103.8
|Dez 2025
|100.8
|Monatlich
|Veränderung der Unternehmensvorräte
|Kr3.465 B
|3 Q 2025
|Kr2.327 B
|Vierteljährlich
|Wirtschaftlicher Konjunkturindikator
|103.7
|Dez 2025
|101.5
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|1.1%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|5.6%
|Nov 2025
|3.5%
|Monatlich
|Haushaltskonsum m/m
|-0.9%
|Okt 2025
|0.5%
|Monatlich
|Haushaltskonsum y/y
|2.3%
|Okt 2025
|3.6%
|Monatlich
|Inflationserwartungen
|7.0%
|Dez 2025
|7.1%
|Monatlich
|Konsumentenvertrauen
|95.8
|Dez 2025
|95.7
|Monatlich