Die Einzelhandelsumsätze y/y zeigen die Veränderungen der Einzelhandelsumsätze in der Eurozone für den Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Die Berechnung erfolgt inflationsbereinigt. Der Index wird oft als Indikator für die Konsumausgaben bezeichnet und ermöglicht die Beurteilung der Inflation in den USA. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Einzelhandelsumsätze y/y (United States Retail Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.