Wirtschaftskalender
Silf/Swedbank, Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Niedrig
|59.1
|53.1
|
55.4
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|52.1
|
59.1
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors (PMI) von Schwedens Silf/Swedbank (PMI) ist ein Indikator für die Konjunkturzyklen in der schwedischen Wirtschaft, der von der Swedbank in Zusammenarbeit mit Silf auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter Einkaufsmanagern in Dienstleistungsunternehmen berechnet wird. Der Index ermöglicht eine schnelle Bewertung der Wirtschaftslage des Landes. Er wird am dritten Bankarbeitstag eines jeden Monats um 08:30 Uhr veröffentlicht.
Jeden Monat wird ein Fragebogen an etwa 200 im Dienstleistungssektor beschäftigte Einkaufsleiter verschickt. Die Manager werden gebeten, den Zustand einer bestimmten Aktivität in ihrem Unternehmen zu bewerten: ob sie zugenommen, abgenommen oder sich nicht verändert hat. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern.
Der Indexwert errechnet sich aus der Summe des Prozentsatzes der Befragten, die von einem Anstieg berichten, und der Hälfte der Antworten, die von keiner Veränderung berichten. Werte über 50 weisen auf ein Wirtschaftswachstum hin, während Werte unter 50 einen Rückgang anzeigen.
Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert und ist daher bei Analysten beliebt. Das Wachstum des PMI der Dienstleister ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Krone angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Silf/Swedbank, Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
