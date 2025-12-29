KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Silf/Swedbank, Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Silf/Swedbank
Sektor:
Geschäft
Niedrig 59.1 53.1
55.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
52.1
59.1
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors (PMI) von Schwedens Silf/Swedbank (PMI) ist ein Indikator für die Konjunkturzyklen in der schwedischen Wirtschaft, der von der Swedbank in Zusammenarbeit mit Silf auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter Einkaufsmanagern in Dienstleistungsunternehmen berechnet wird. Der Index ermöglicht eine schnelle Bewertung der Wirtschaftslage des Landes. Er wird am dritten Bankarbeitstag eines jeden Monats um 08:30 Uhr veröffentlicht.

Jeden Monat wird ein Fragebogen an etwa 200 im Dienstleistungssektor beschäftigte Einkaufsleiter verschickt. Die Manager werden gebeten, den Zustand einer bestimmten Aktivität in ihrem Unternehmen zu bewerten: ob sie zugenommen, abgenommen oder sich nicht verändert hat. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern.

Der Indexwert errechnet sich aus der Summe des Prozentsatzes der Befragten, die von einem Anstieg berichten, und der Hälfte der Antworten, die von keiner Veränderung berichten. Werte über 50 weisen auf ein Wirtschaftswachstum hin, während Werte unter 50 einen Rückgang anzeigen.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert und ist daher bei Analysten beliebt. Das Wachstum des PMI der Dienstleister ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Krone angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Silf/Swedbank, Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
59.1
53.1
55.4
Okt 2025
55.4
52.5
57.7
Sep 2025
57.7
51.0
53.4
Aug 2025
53.4
50.7
48.8
Jul 2025
48.8
52.0
54.6
Jun 2025
54.6
49.7
50.8
Mai 2025
50.8
50.1
49.4
Mär 2025
49.4
51.0
50.5
Feb 2025
50.8
51.5
50.1
Jan 2025
50.1
49.7
51.4
Dez 2024
51.4
50.2
51.0
Nov 2024
50.9
49.7
53.1
Okt 2024
52.9
49.7
48.9
Sep 2024
49.1
54.2
52.4
Aug 2024
52.9
53.2
53.8
Jul 2024
53.8
49.9
52.2
Jun 2024
51.8
50.4
49.8
Mai 2024
49.5
51.0
48.0
Apr 2024
48.1
51.7
54.1
Mär 2024
53.9
50.5
51.2
Feb 2024
50.5
53.7
51.5
Jan 2024
51.8
49.0
50.3
Dez 2023
50.0
51.5
48.5
Nov 2023
48.3
51.5
48.5
Okt 2023
48.5
51.1
46.1
Sep 2023
46.3
51.1
48.4
Aug 2023
49.0
49.7
53.4
Jul 2023
52.7
47.2
45.9
Jun 2023
46.1
47.1
49.2
Mai 2023
50.2
46.7
50.6
Apr 2023
50.5
45.5
49.9
Mär 2023
48.6
48.2
45.7
Feb 2023
45.7
51.9
51.0
Jan 2023
51.0
53.6
53.0
Dez 2022
53.0
55.6
54.3
Nov 2022
54.3
54.3
56.9
Okt 2022
56.9
55.9
55.1
Sep 2022
55.1
58.8
59.4
Aug 2022
59.4
60.9
58.1
Jul 2022
58.8
65.6
62.3
Jun 2022
62.8
68.4
68.2
Mai 2022
68.2
67.0
68.2
Apr 2022
68.1
66.8
62.9
Mär 2022
65.3
68.6
67.7
Feb 2022
68.0
68.2
68.6
Jan 2022
68.6
68.3
67.4
Dez 2021
67.3
68.6
68.7
Nov 2021
68.7
69.1
68.0
Okt 2021
68.0
72.4
69.6
Sep 2021
69.6
66.4
65.1
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen