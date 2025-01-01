Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Deutschland
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|0.0%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|6.3%
|Nov 2025
|6.3%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.3%
|Nov 2025
|2.3%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|€16.8 B
|Okt 2025
|€15.3 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz n.s.a.
|€14.8 B
|Okt 2025
|€15.8 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2026.01.02 08:55, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.05 11:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: 0.2%
2026.01.05 11:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: 2.5%
2026.01.06 08:55, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister
2026.01.06 08:55, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
2026.01.06 10:30, EUR, Auktion 2-jähriger Schatzanweisungen, Vorherige: 2.05%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI m/m, Prognose: 0.3%, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI y/y, Prognose: 2.3%, Vorherige: 2.3%
2026.01.06 13:00, EUR, HVPI m/m, Prognose: -0.3%, Vorherige: -0.5%
2026.01.06 13:00, EUR, HVPI y/y, Prognose: 2.6%, Vorherige: 2.6%
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auktion 10-jähriger Schuldverschreibungen
|2.67%
|2.62%
|Auktion 2-jähriger Schatzanweisungen
|2.05%
|1.98%
|Auktion 30-jähriger Schuldverschreibungen
|3.26%
|3.17%
|Auktion 5-jähriger Bundesobligationen
|2.27%
|2.21%
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|0.0%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|0.3%
|3 Q 2025
|0.3%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|6.3%
|Nov 2025
|6.3%
|Monatlich
|Arbeitslosenzahl
|2.973 M
|Nov 2025
|2.973 M
|Monatlich
|Arbeitslosenzahl n.s.b.
|2.885 M
|Nov 2025
|2.911 M
|Monatlich
|Änderung der Arbeitslosigkeit
|1 K
|Nov 2025
|-2 K
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.3%
|Nov 2025
|2.3%
|Monatlich
|Export Preisindex m/m
|0.2%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Export Preisindex y/y
|0.3%
|Nov 2025
|0.5%
|Monatlich
|Großhandelspreisindex m/m
|0.3%
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|Großhandelspreisindex y/y
|1.5%
|Nov 2025
|1.1%
|Monatlich
|HVPI m/m
|-0.5%
|Nov 2025
|-0.5%
|Monatlich
|HVPI y/y
|2.6%
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|Import Preisindex m/m
|0.5%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Import Preisindex y/y
|-1.9%
|Nov 2025
|-1.4%
|Monatlich
|PPI m/m
|0.5%
|Nov 2025
|-0.3%
|Monatlich
|PPI y/y
|1.9%
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte m/m
|0.1%
|Okt 2025
|1.5%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|€16.8 B
|Okt 2025
|€15.3 B
|Monatlich
|Handelsbilanz n.s.a.
|€17.3 B
|Okt 2025
|€17.3 B
|Monatlich
|Importe m/m
|-1.2%
|Okt 2025
|3.1%
|Monatlich
|Leistungsbilanz n.s.a.
|€14.8 B
|Okt 2025
|€15.8 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auftragseingänge der Hersteller m/m
|1.5%
|Okt 2025
|2.0%
|Monatlich
|Auftragseingänge y/y
|-0.7%
|Okt 2025
|-3.4%
|Monatlich
|Ifo Geschäftsklima
|87.6
|Dez 2025
|88.0
|Monatlich
|Ifo Konjunkturperspektiven
|89.7
|Dez 2025
|90.5
|Monatlich
|Ifo aktuelles Geschäftsklima
|85.6
|Dez 2025
|85.6
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|1.8%
|Okt 2025
|1.1%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|0.8%
|Okt 2025
|-1.4%
|Monatlich
|PKW-Neuzulassungen m/m
|0.2%
|Nov 2025
|6.2%
|Monatlich
|PKW-Neuzulassungen y/y
|2.5%
|Nov 2025
|7.8%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|N/D
|Dez 2025
|53.1
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|N/D
|Dez 2025
|48.2
|Monatlich
|S&P Global PMI des Baugewerbes
|45.2
|Nov 2025
|42.8
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|N/D
|Dez 2025
|53.1
|Monatlich
|ZEW Konjunkturerwartungen
|45.8
|Dez 2025
|Monatlich
|ZEW Konjunktursituation
|-81.0
|Dez 2025
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|0.3%
|Okt 2025
|-0.5%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|0.8%
|Okt 2025
|1.4%
|Monatlich
|GfK Konsumentenklima
|N/D
|Jan 2026
|Monatlich