Wirtschaftskalender und -indikatoren von Deutschland

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.0% 3 Q 2025 0.0% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 6.3% Nov 2025 6.3% Monatlich
CPI y/y 2.3% Nov 2025 2.3% Monatlich
Handelsbilanz €​16.8 B Okt 2025 €​15.3 B Monatlich
Leistungsbilanz n.s.a. €​14.8 B Okt 2025 €​15.8 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2026.01.02 08:55, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.05 11:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: 0.2%
2026.01.05 11:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: 2.5%
2026.01.06 08:55, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister
2026.01.06 08:55, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
2026.01.06 10:30, EUR, Auktion 2-jähriger Schatzanweisungen, Vorherige: 2.05%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI m/m, Prognose: 0.3%, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI y/y, Prognose: 2.3%, Vorherige: 2.3%
2026.01.06 13:00, EUR, HVPI m/m, Prognose: -0.3%, Vorherige: -0.5%
2026.01.06 13:00, EUR, HVPI y/y, Prognose: 2.6%, Vorherige: 2.6%

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auktion 10-jähriger Schuldverschreibungen 2.67% 2.62%
Auktion 2-jähriger Schatzanweisungen 2.05% 1.98%
Auktion 30-jähriger Schuldverschreibungen 3.26% 3.17%
Auktion 5-jähriger Bundesobligationen 2.27% 2.21%
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.0% 3 Q 2025 0.0% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 0.3% 3 Q 2025 0.3% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 6.3% Nov 2025 6.3% Monatlich
Arbeitslosenzahl 2.973 M Nov 2025 2.973 M Monatlich
Arbeitslosenzahl n.s.b. 2.885 M Nov 2025 2.911 M Monatlich
Änderung der Arbeitslosigkeit 1 K Nov 2025 -2 K Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m -0.2% Nov 2025 -0.2% Monatlich
CPI y/y 2.3% Nov 2025 2.3% Monatlich
Export Preisindex m/m 0.2% Nov 2025 0.2% Monatlich
Export Preisindex y/y 0.3% Nov 2025 0.5% Monatlich
Großhandelspreisindex m/m 0.3% Nov 2025 0.3% Monatlich
Großhandelspreisindex y/y 1.5% Nov 2025 1.1% Monatlich
HVPI m/m -0.5% Nov 2025 -0.5% Monatlich
HVPI y/y 2.6% Nov 2025 2.6% Monatlich
Import Preisindex m/m 0.5% Nov 2025 0.2% Monatlich
Import Preisindex y/y -1.9% Nov 2025 -1.4% Monatlich
PPI m/m 0.5% Nov 2025 -0.3% Monatlich
PPI y/y 1.9% Nov 2025 0.3% Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte m/m 0.1% Okt 2025 1.5% Monatlich
Handelsbilanz €​16.8 B Okt 2025 €​15.3 B Monatlich
Handelsbilanz n.s.a. €​17.3 B Okt 2025 €​17.3 B Monatlich
Importe m/m -1.2% Okt 2025 3.1% Monatlich
Leistungsbilanz n.s.a. €​14.8 B Okt 2025 €​15.8 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auftragseingänge der Hersteller m/m 1.5% Okt 2025 2.0% Monatlich
Auftragseingänge y/y -0.7% Okt 2025 -3.4% Monatlich
Ifo Geschäftsklima 87.6 Dez 2025 88.0 Monatlich
Ifo Konjunkturperspektiven 89.7 Dez 2025 90.5 Monatlich
Ifo aktuelles Geschäftsklima 85.6 Dez 2025 85.6 Monatlich
Industrieproduktion m/m 1.8% Okt 2025 1.1% Monatlich
Industrieproduktion y/y 0.8% Okt 2025 -1.4% Monatlich
PKW-Neuzulassungen m/m 0.2% Nov 2025 6.2% Monatlich
PKW-Neuzulassungen y/y 2.5% Nov 2025 7.8% Monatlich
S&P Global PMI der Dienstleister N/D Dez 2025 53.1 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller N/D Dez 2025 48.2 Monatlich
S&P Global PMI des Baugewerbes 45.2 Nov 2025 42.8 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) N/D Dez 2025 53.1 Monatlich
ZEW Konjunkturerwartungen 45.8 Dez 2025 Monatlich
ZEW Konjunktursituation -81.0 Dez 2025 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 0.3% Okt 2025 -0.5% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 0.8% Okt 2025 1.4% Monatlich
GfK Konsumentenklima N/D Jan 2026 Monatlich