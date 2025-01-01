Die Rede des Gouverneurs der Fed beeinflusst den USD je nach seiner Rhetorik. Scheint in der Rede eine Zinserhöhung bei der nächsten FOMC-Sitzung angedeutet zu werden, hat das eine positive Wirkung auf den USD und vice versa.

Der Gouverneursrat der Fed entwickelt und bestimmt die Geldpolitik des Landes, die Äußerungen seiner Mitglieder können daher kurzfristig den Markt beeinflussen.