Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Betriebsinventar m/m (United States Business Inventories m/m)
|Mittel
|0.2%
|0.1%
|
0.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.1%
|
0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die betrieblichen Lagerbestände m/m spiegeln eine Veränderung der Lagerbestände von Herstellern, Einzelhändlern und Großhändlern in der ganzen Nation im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Der Indikator spiegelt die Menge der Produkte wider, die an andere Unternehmen und/oder Endverbraucher verkauft werden können.
Die Daten werden in einer Umfrage bei Einzelhändlern, Großhändlern und Herstellern über die Bestandsergebnisse zum Ende des Berichtsmonats berechnet.
Wird der Indikator parallel zum Umsatzindex überwacht, ermöglicht er eine Prognose der kurzfristigen Produktion. Investoren nutzen diesen Indikator, um die zukünftige Nachfrage nach Gütern zu prognostizieren. Wenn zum Beispiel die Lagerbestände langsamer wachsen als der Umsatz, dann wird die Nachfrage steigen, was das Wirtschaftswachstum stimulieren kann. Eine gegenteilige Situation kann zu einer Verlangsamung der Produktion führen.
Das Amt für Wirtschaftsanalyse verwendet Daten für die Berechnung des BIP und der wirtschaftlichen Frühindikatoren. Der Einfluss der Messwerte auf die Dollarkurse hängt von den Begleitindikatoren (Umsatz, Preisindex, etc.) ab.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Betriebsinventar m/m (United States Business Inventories m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites