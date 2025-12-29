Die betrieblichen Lagerbestände m/m spiegeln eine Veränderung der Lagerbestände von Herstellern, Einzelhändlern und Großhändlern in der ganzen Nation im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Der Indikator spiegelt die Menge der Produkte wider, die an andere Unternehmen und/oder Endverbraucher verkauft werden können.

Die Daten werden in einer Umfrage bei Einzelhändlern, Großhändlern und Herstellern über die Bestandsergebnisse zum Ende des Berichtsmonats berechnet.

Wird der Indikator parallel zum Umsatzindex überwacht, ermöglicht er eine Prognose der kurzfristigen Produktion. Investoren nutzen diesen Indikator, um die zukünftige Nachfrage nach Gütern zu prognostizieren. Wenn zum Beispiel die Lagerbestände langsamer wachsen als der Umsatz, dann wird die Nachfrage steigen, was das Wirtschaftswachstum stimulieren kann. Eine gegenteilige Situation kann zu einer Verlangsamung der Produktion führen.

Das Amt für Wirtschaftsanalyse verwendet Daten für die Berechnung des BIP und der wirtschaftlichen Frühindikatoren. Der Einfluss der Messwerte auf die Dollarkurse hängt von den Begleitindikatoren (Umsatz, Preisindex, etc.) ab.

Grafik der letzten Werte: