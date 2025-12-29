Nonfarm Payrolls zeigt die Zahl der im Laufe des Monats neu geschaffenen Arbeitsplätze in allen nicht-landwirtschaftlichen Sektoren der US-Wirtschaft. Nicht in die Berechnung einbezogen sind Militär- und Nachrichtendienste, Selbständige und Beschäftigte in privaten Haushalten.

Die Liste der gemeldeten Sektoren umfasst professionelle und geschäftliche Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Finanzsektor, Bergbau, Baugewerbe, Handel, Transport und Lagerung, Freizeit und Gastgewerbe.

Dieser Bericht ist einer der wichtigsten US-Wirtschaftsindikatoren, der bei der Bewertung der wirtschaftlichen Gesundheit des Landes verwendet wird. Er wird oft als ein Indikator betrachtet, der den Markt bewegt. Die Lohn- und Gehaltslisten außerhalb der Landwirtschaft decken etwa 80% der Beschäftigten ab, die das gesamte BIP der Vereinigten Staaten produzieren.

Das Indikatorwachstum deutet darauf hin, dass mehr Verbraucher Geld verdienen werden, was bedeutet, dass sowohl der Konsum als auch die Konsumausgaben steigen werden. Dies stimuliert das Wirtschaftswachstum.

Die Veröffentlichung dieses Berichts erhöht in der Regel die Volatilität an den Devisenmärkten. Indikatorwachstum wird als positiv für Dollarkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: