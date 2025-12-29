KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (United States Nonfarm Payrolls)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Arbeit
Hoch 64 K 120 K
-105 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
100 K
64 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Nonfarm Payrolls zeigt die Zahl der im Laufe des Monats neu geschaffenen Arbeitsplätze in allen nicht-landwirtschaftlichen Sektoren der US-Wirtschaft. Nicht in die Berechnung einbezogen sind Militär- und Nachrichtendienste, Selbständige und Beschäftigte in privaten Haushalten.

Die Liste der gemeldeten Sektoren umfasst professionelle und geschäftliche Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Finanzsektor, Bergbau, Baugewerbe, Handel, Transport und Lagerung, Freizeit und Gastgewerbe.

Dieser Bericht ist einer der wichtigsten US-Wirtschaftsindikatoren, der bei der Bewertung der wirtschaftlichen Gesundheit des Landes verwendet wird. Er wird oft als ein Indikator betrachtet, der den Markt bewegt. Die Lohn- und Gehaltslisten außerhalb der Landwirtschaft decken etwa 80% der Beschäftigten ab, die das gesamte BIP der Vereinigten Staaten produzieren.

Das Indikatorwachstum deutet darauf hin, dass mehr Verbraucher Geld verdienen werden, was bedeutet, dass sowohl der Konsum als auch die Konsumausgaben steigen werden. Dies stimuliert das Wirtschaftswachstum.

Die Veröffentlichung dieses Berichts erhöht in der Regel die Volatilität an den Devisenmärkten. Indikatorwachstum wird als positiv für Dollarkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (United States Nonfarm Payrolls)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
64 K
120 K
-105 K
Sep 2025
119 K
84 K
-4 K
Aug 2025
22 K
129 K
79 K
Jul 2025
73 K
132 K
14 K
Jun 2025
147 K
130 K
144 K
Mai 2025
139 K
131 K
147 K
Apr 2025
177 K
126 K
185 K
Mär 2025
228 K
139 K
117 K
Feb 2025
151 K
193 K
125 K
Jan 2025
143 K
208 K
307 K
Dez 2024
256 K
213 K
212 K
Nov 2024
227 K
176 K
36 K
Okt 2024
12 K
229 K
223 K
Sep 2024
254 K
267 K
159 K
Aug 2024
142 K
104 K
89 K
Jul 2024
114 K
241 K
179 K
Jun 2024
206 K
287 K
218 K
Mai 2024
272 K
218 K
165 K
Apr 2024
175 K
197 K
315 K
Mär 2024
303 K
176 K
270 K
Feb 2024
275 K
220 K
229 K
Jan 2024
353 K
186 K
333 K
Dez 2023
216 K
1 K
173 K
Nov 2023
199 K
-3 K
150 K
Okt 2023
150 K
-8 K
297 K
Sep 2023
336 K
1 K
227 K
Aug 2023
187 K
12 K
157 K
Jul 2023
187 K
-1 K
185 K
Jun 2023
209 K
-19 K
306 K
Mai 2023
339 K
1 K
294 K
Apr 2023
253 K
23 K
165 K
Mär 2023
236 K
-8 K
326 K
Feb 2023
311 K
-35 K
504 K
Jan 2023
517 K
16 K
260 K
Dez 2022
223 K
57 K
256 K
Nov 2022
263 K
-30 K
284 K
Okt 2022
261 K
-97 K
315 K
Sep 2022
263 K
33 K
315 K
Aug 2022
315 K
156 K
526 K
Jul 2022
528 K
-19 K
398 K
Jun 2022
372 K
-229 K
384 K
Mai 2022
390 K
-19 K
436 K
Apr 2022
428 K
317 K
428 K
Mär 2022
431 K
80 K
750 K
Feb 2022
678 K
-413 K
481 K
Jan 2022
467 K
-192 K
510 K
Dez 2021
199 K
379 K
249 K
Nov 2021
210 K
330 K
546 K
Okt 2021
531 K
-54 K
312 K
Sep 2021
194 K
-302 K
366 K
12345
