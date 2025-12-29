KalenderKategorien

Japan, Private Investitionen ohne Wohnungsbau q/q (Japan Private Non-Residential Investment q/q)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
BIP
Niedrig -0.2%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.4%
-0.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die privaten Investitionen im Nicht-Wohnungsbau q/q sind Teil des nach dem Ausgabenansatz berechneten BIP. Der Index spiegelt das Volumen der Investitionen in Nichtwohngebäude im laufenden Quartal im Vergleich zum Vorquartal wider.

Zur Berechnung des Indikators führt das Department of National Accounts des japanischen Kabinetts eine Umfrage unter Unternehmen mit einem Kapital von mehr als 10 Millionen Yen durch. Relevante Informationen werden bei verschiedenen Sektoren erhoben, darunter nichtfinanzielle Organisationen, Finanz- und Versicherungsunternehmen und Organisationen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (d. h. Haushalte, insbesondere in der Landwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Dienstleistungssektor und in anderen Sektoren). Die teilnehmenden Unternehmen werden nach ihrem Kapital in 4 Untergruppen unterteilt: von 10 bis 50 Millionen Yen, von 50 bis 100 Millionen Yen, von 100 Millionen bis 1 Milliarde Yen, über 1 Milliarde Yen.

Die Teilnehmer füllen den Fragebogen aus, in dem sie die Höhe der Investitionen für das Berichtsquartal angeben. Gibt ein Unternehmen keine Antwort an, so wird die Investition für den Berichtszeitraum als Null angesehen. Da die Daten zwischen den Quartalen stark variieren können, wird eine Saisonbereinigung vorgenommen, um einen effizienten Vergleich der Veränderungen zwischen den Perioden zu ermöglichen.

Steigende Indexwerte werden als Verbesserung für die japanische Wirtschaft und als positiv für den nationalen Wert angesehen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
-0.2%
3 Q 2025 vorl.
N/D
-0.8%
0.6%
2 Q 2025
0.6%
1.3%
1.3%
2 Q 2025 vorl.
1.3%
-0.1%
1.0%
1 Q 2025
1.1%
1.4%
1.4%
1 Q 2025 vorl.
1.4%
0.3%
0.8%
4 Q 2024
0.6%
0.5%
0.5%
4 Q 2024 vorl.
0.5%
-0.6%
-0.1%
3 Q 2024
-0.1%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2024 vorl.
-0.2%
0.6%
0.9%
2 Q 2024
0.8%
0.9%
0.9%
2 Q 2024 vorl.
0.9%
-0.2%
-0.4%
1 Q 2024
-0.4%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2024 vorl.
-0.8%
1.1%
1.8%
4 Q 2023
2.0%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2023 vorl.
-0.1%
0.4%
-0.6%
3 Q 2023
-0.4%
-0.6%
-0.6%
3 Q 2023 vorl.
-0.6%
-0.4%
-1.0%
2 Q 2023
-1.0%
0.0%
0.0%
2 Q 2023 vorl.
0.0%
0.0%
1.8%
1 Q 2023
1.4%
0.9%
0.9%
1 Q 2023 vorl.
0.9%
0.3%
-0.7%
4 Q 2022
-0.5%
-0.5%
-0.5%
4 Q 2022 vorl.
-0.5%
-0.4%
1.5%
3 Q 2022
1.5%
1.5%
1.5%
3 Q 2022 vorl.
1.5%
0.6%
2.4%
2 Q 2022
2.0%
1.4%
1.4%
2 Q 2022 vorl.
1.4%
-0.8%
-0.3%
1 Q 2022
-0.7%
0.5%
0.5%
1 Q 2022 vorl.
0.5%
0.8%
0.4%
4 Q 2021
0.3%
0.4%
0.4%
4 Q 2021 vorl.
0.4%
-1.2%
-2.4%
3 Q 2021
-2.3%
-3.8%
-3.8%
3 Q 2021 vorl.
-3.8%
1.1%
2.2%
2 Q 2021
2.3%
1.7%
1.7%
2 Q 2021 vorl.
1.7%
-3.9%
-1.3%
1 Q 2021
-1.2%
-1.4%
-1.4%
1 Q 2021 vorl.
-1.4%
-0.2%
4.3%
4 Q 2020
4.3%
4.5%
4.5%
4 Q 2020 vorl.
4.5%
1.6%
-2.4%
3 Q 2020
-2.4%
-3.4%
-3.4%
3 Q 2020 vorl.
-3.4%
-2.6%
-4.5%
2 Q 2020
-4.7%
-1.5%
-1.5%
2 Q 2020 vorl.
-1.5%
-1.5%
1.7%
1 Q 2020
1.7%
-1.3%
1.9%
1 Q 2020
1.9%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2020 vorl.
-0.5%
4.1%
-4.8%
4 Q 2019
-4.6%
-3.7%
-3.7%
4 Q 2019 vorl.
-3.7%
0.4%
0.5%
3 Q 2019
1.8%
0.9%
0.9%
