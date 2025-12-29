Die Änderung der Lagerbestände von Rohöl von EIA (Crude Oil Stocks Change) ist im Wochenbericht der Energy Information Administration (EIA) des US-Energieministeriums enthalten. Er zeigt die Anzahl der Barrel kommerziellen Rohöls, die von US-Unternehmen gehalten werden.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Der Bericht basiert auf Daten aller Unternehmen, die mindestens 1000 Barrel Rohöl lagern können. Sie beinhalten

Alle Pipeline-Gesellschaften (lokal und staatlich), einschließlich zwischenstaatlicher, inländischer und lokaler Pipelines

Rohölproduzenten (Ölkonzerne)

Terminal-Operatoren

Rohöllager (ausgenommen Raffinerien)

Unternehmen, die Alaska-Rohöl auf dem Wasserweg in anderen Bundesstaaten und im District of Columbia transportieren.

Ein Anstieg der US-Rohöllagerbestände kann auf einen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl oder einen Anstieg der Produktion hindeuten. Ein solcher Anstieg wirkt sich negativ auf die weltweiten Ölpreise aus, ist jedoch ein kurzfristiger Effekt. Ein Abwärtstrend am Markt zeichnet sich nur ab, wenn die Rohölvorräte über mehrere Wochen in Folge stetig steigen.

Grafik der letzten Werte: