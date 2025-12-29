Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Norwegen
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|4.5%
|Nov 2025
|4.4%
|Monatlich
|CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|Norges Bank, Zinsentscheid
|4.00%
|4.00%
|Warenhandelsbilanz
|Kr41.315 B
|Nov 2025
|Kr56.090 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 07:00, NOK, Einzelhandelsumsatz m/m, Aktuell: 1.3%, Prognose: 0.0%, Vorherige: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Einzelhandelsumsatz y/y, Aktuell: 5.2%, Prognose: 3.9%, Vorherige: 3.4%
2026.01.01 09:00, NOK, DNB/NIMA PMI der Hersteller, Prognose: 51.6, Vorherige: 53.0
2026.01.06 10:00, NOK, Immobilienpreisindex y/y, Prognose: 6.2%, Vorherige: 6.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI n.s.b. m/m, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI s.b. m/m, Vorherige: 0.7%
Wirtschaftsindikatoren
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP Festland q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.5%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|-0.6%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|4.5%
|Nov 2025
|4.4%
|Monatlich
|NAV Arbeitslosenrate n.s.b.
|2.1%
|Dez 2025
|2.1%
|Monatlich
|NAV Änderung der Arbeitslosigkeit
|22.714 K
|Dez 2025
|23.206 K
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|0.1%
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.4%
|Monatlich
|Kern-CPI m/m
|-0.3%
|Nov 2025
|0.6%
|Monatlich
|PPI m/m
|2.0%
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|PPI y/y
|-8.1%
|Nov 2025
|-6.9%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Allgemeine öffentliche Inlandskreditverschuldung y/y
|3.9%
|Nov 2025
|3.9%
|Monatlich
|Norges Bank, Zinsentscheid
|4.00%
|4.00%
|Norges Bank, täglicher Devisenankauf
|Kr-0.150 B
|Aug 2025
|Kr-0.150 B
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Leistungsbilanz
|Kr174.541 B
|3 Q 2025
|Kr179.255 B
|Vierteljährlich
|Warenhandelsbilanz
|Kr41.315 B
|Nov 2025
|Kr56.090 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|DNB/NIMA PMI der Hersteller
|53.0
|Nov 2025
|47.7
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|-2.8%
|Okt 2025
|3.7%
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|-0.9%
|Okt 2025
|-1.4%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|2.3%
|Okt 2025
|2.9%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|5.1%
|Okt 2025
|20.7%
|Monatlich
|Industrievertrauen
|-0.3
|3 Q 2025
|0.4
|Vierteljährlich
|Norges Bank, Regionales Netzwerk - Produktionswachstum
|0.40
|3 Q 2025
|0.40
|Vierteljährlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|1.3%
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|5.2%
|Nov 2025
|3.4%
|Monatlich
|Haushaltskonsum m/m
|1.3%
|Jun 2025
|0.5%
|Monatlich
|Haushaltskonsum y/y
|3.8%
|Jun 2025
|6.6%
|Monatlich
|Konsumentenvertrauen
|N/D
|4 Q 2025
|-3.6
|Vierteljährlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|HPI n.s.b. m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|-0.4%
|Monatlich
|HPI s.b. m/m
|0.7%
|Nov 2025
|0.6%
|Monatlich
|Immobilienpreisindex y/y
|6.2%
|Nov 2025
|5.8%
|Monatlich