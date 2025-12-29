Wirtschaftskalender und -indikatoren von Norwegen

KalenderKategorien

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 4.5% Nov 2025 4.4% Monatlich
CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.1% Monatlich
Norges Bank, Zinsentscheid 4.00% 4.00%
Warenhandelsbilanz Kr​41.315 B Nov 2025 Kr​56.090 B Monatlich

2025.12.29 07:00, NOK, Einzelhandelsumsatz m/m, Aktuell: 1.3%, Prognose: 0.0%, Vorherige: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Einzelhandelsumsatz y/y, Aktuell: 5.2%, Prognose: 3.9%, Vorherige: 3.4%
2026.01.01 09:00, NOK, DNB/NIMA PMI der Hersteller, Prognose: 51.6, Vorherige: 53.0
2026.01.06 10:00, NOK, Immobilienpreisindex y/y, Prognose: 6.2%, Vorherige: 6.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI n.s.b. m/m, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI s.b. m/m, Vorherige: 0.7%

BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP Festland q/q 0.1% 3 Q 2025 0.5% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 2.1% 3 Q 2025 -0.6% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 4.5% Nov 2025 4.4% Monatlich
NAV Arbeitslosenrate n.s.b. 2.1% Dez 2025 2.1% Monatlich
NAV Änderung der Arbeitslosigkeit 22.714 K Dez 2025 23.206 K Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m 0.1% Nov 2025 0.1% Monatlich
CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.1% Monatlich
Kern CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.4% Monatlich
Kern-CPI m/m -0.3% Nov 2025 0.6% Monatlich
PPI m/m 2.0% Nov 2025 0.1% Monatlich
PPI y/y -8.1% Nov 2025 -6.9% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Allgemeine öffentliche Inlandskreditverschuldung y/y 3.9% Nov 2025 3.9% Monatlich
Norges Bank, Zinsentscheid 4.00% 4.00%
Norges Bank, täglicher Devisenankauf Kr​-0.150 B Aug 2025 Kr​-0.150 B Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Leistungsbilanz Kr​174.541 B 3 Q 2025 Kr​179.255 B Vierteljährlich
Warenhandelsbilanz Kr​41.315 B Nov 2025 Kr​56.090 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
DNB/NIMA PMI der Hersteller 53.0 Nov 2025 47.7 Monatlich
Industrieproduktion m/m -2.8% Okt 2025 3.7% Monatlich
Industrieproduktion m/m -0.9% Okt 2025 -1.4% Monatlich
Industrieproduktion y/y 2.3% Okt 2025 2.9% Monatlich
Industrieproduktion y/y 5.1% Okt 2025 20.7% Monatlich
Industrievertrauen -0.3 3 Q 2025 0.4 Vierteljährlich
Norges Bank, Regionales Netzwerk - Produktionswachstum 0.40 3 Q 2025 0.40 Vierteljährlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 1.3% Nov 2025 0.1% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 5.2% Nov 2025 3.4% Monatlich
Haushaltskonsum m/m 1.3% Jun 2025 0.5% Monatlich
Haushaltskonsum y/y 3.8% Jun 2025 6.6% Monatlich
Konsumentenvertrauen N/D 4 Q 2025 -3.6 Vierteljährlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
HPI n.s.b. m/m -0.2% Nov 2025 -0.4% Monatlich
HPI s.b. m/m 0.7% Nov 2025 0.6% Monatlich
Immobilienpreisindex y/y 6.2% Nov 2025 5.8% Monatlich