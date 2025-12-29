Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Kanada
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP Annualisiert q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|6.5%
|Nov 2025
|6.9%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|2.9%
|Monatlich
|BoC, Zinsentscheid
|2.00%
|2.25%
|Handelsbilanz
|$0.153 B
|Sep 2025
|$-6.427 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.01 00:00, CAD, Neujahrstag
2026.01.02 14:30, CAD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 47.8, Vorherige: 48.4
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Ausländische Wertpapierkäufe
|$46.622 B
|Okt 2025
|$31.316 B
|Monatlich
|Ausländische Wertpapierkäufe von Kanadiern
|$-11.575 B
|Okt 2025
|$21.620 B
|Monatlich
|CFTC CAD, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP Annualisiert q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|Vierteljährlich
|BIP m/m
|-0.3%
|Okt 2025
|0.2%
|Monatlich
|BIP, Implizite Preise q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|0.4%
|Okt 2025
|1.1%
|Monatlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|ADP Nicht-Landwirtschaftliche Beschäftigungsveränderungen
|19.2 K
|Dez 2021
|102.1 K
|Monatlich
|Arbeitslosenrate
|6.5%
|Nov 2025
|6.9%
|Monatlich
|Arbeitsproduktivität q/q
|0.9%
|3 Q 2025
|-1.0%
|Vierteljährlich
|Beschäftigungsentwicklung
|53.6 K
|Nov 2025
|66.6 K
|Monatlich
|Beschäftigungsentwicklung, Teilzeit
|63.0 K
|Nov 2025
|85.1 K
|Monatlich
|Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit
|-9.4 K
|Nov 2025
|-18.5 K
|Monatlich
|Erwerbsquote
|65.1%
|Nov 2025
|65.3%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|0.1%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.2%
|Nov 2025
|2.2%
|Monatlich
|Gemeinsamer CPI y/y
|2.8%
|Nov 2025
|2.7%
|Monatlich
|Getrimmter CPI y/y
|2.8%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|IPPI m/m
|0.9%
|Nov 2025
|1.7%
|Monatlich
|IPPI y/y
|6.1%
|Nov 2025
|5.7%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|2.9%
|Monatlich
|Kern-CPI m/m
|-0.1%
|Nov 2025
|0.6%
|Monatlich
|Median CPI y/yy
|2.8%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|RMPI m/m
|0.3%
|Nov 2025
|1.6%
|Monatlich
|RMPI y/y
|6.4%
|Nov 2025
|5.8%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BoC, Zinsentscheid
|2.00%
|2.25%
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte
|$64.231 B
|Sep 2025
|$60.404 B
|Monatlich
|Handelsbilanz
|$0.153 B
|Sep 2025
|$-6.427 B
|Monatlich
|Importe
|$64.078 B
|Sep 2025
|$66.831 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|$-9.680 B
|3 Q 2025
|$-21.557 B
|Vierteljährlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Haushaltssaldo
|$-2.278 B
|Okt 2025
|$-5.023 B
|Monatlich
|Haushaltssaldo, Geschäftsjahr
|$-18.369 B
|Okt 2025
|$-16.091 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auslastungsrate
|78.5%
|3 Q 2025
|77.6%
|Vierteljährlich
|Baugenehmigungen, m/m
|14.9%
|Okt 2025
|5.9%
|Monatlich
|Großhandel m/m
|0.1%
|Okt 2025
|0.6%
|Monatlich
|Herstellerumsatz m/m
|-1.0%
|Okt 2025
|3.6%
|Monatlich
|Ivey PMI
|48.4
|Nov 2025
|52.4
|Monatlich
|Ivey PMI n.s.a.
|44.5
|Nov 2025
|51.7
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|48.4
|Nov 2025
|49.6
|Monatlich
|Unternehmensgewinne q/q
|3.8%
|3 Q 2025
|-2.4%
|Vierteljährlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|-0.2%
|Okt 2025
|-0.9%
|Monatlich
|Kern Verbraucherpreise m/m
|-0.6%
|Okt 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CMHC, Baubeginne
|254.058 K
|Nov 2025
|232.245 K
|Monatlich
|Neuer Immobilienpreisindex m/m
|0.0%
|Nov 2025
|-0.4%
|Monatlich