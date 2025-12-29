KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Kanada

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP Annualisiert q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 6.5% Nov 2025 6.9% Monatlich
Kern CPI y/y 2.9% Nov 2025 2.9% Monatlich
BoC, Zinsentscheid 2.00% 2.25%
Handelsbilanz $​0.153 B Sep 2025 $​-6.427 B Monatlich

2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.01 00:00, CAD, Neujahrstag
2026.01.02 14:30, CAD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 47.8, Vorherige: 48.4

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Ausländische Wertpapierkäufe $​46.622 B Okt 2025 $​31.316 B Monatlich
Ausländische Wertpapierkäufe von Kanadiern $​-11.575 B Okt 2025 $​21.620 B Monatlich
CFTC CAD, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP Annualisiert q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% Vierteljährlich
BIP m/m -0.3% Okt 2025 0.2% Monatlich
BIP, Implizite Preise q/q 0.8% 3 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 0.4% Okt 2025 1.1% Monatlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
ADP Nicht-Landwirtschaftliche Beschäftigungsveränderungen 19.2 K Dez 2021 102.1 K Monatlich
Arbeitslosenrate 6.5% Nov 2025 6.9% Monatlich
Arbeitsproduktivität q/q 0.9% 3 Q 2025 -1.0% Vierteljährlich
Beschäftigungsentwicklung 53.6 K Nov 2025 66.6 K Monatlich
Beschäftigungsentwicklung, Teilzeit 63.0 K Nov 2025 85.1 K Monatlich
Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit -9.4 K Nov 2025 -18.5 K Monatlich
Erwerbsquote 65.1% Nov 2025 65.3% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m 0.1% Nov 2025 0.2% Monatlich
CPI y/y 2.2% Nov 2025 2.2% Monatlich
Gemeinsamer CPI y/y 2.8% Nov 2025 2.7% Monatlich
Getrimmter CPI y/y 2.8% Nov 2025 3.0% Monatlich
IPPI m/m 0.9% Nov 2025 1.7% Monatlich
IPPI y/y 6.1% Nov 2025 5.7% Monatlich
Kern CPI y/y 2.9% Nov 2025 2.9% Monatlich
Kern-CPI m/m -0.1% Nov 2025 0.6% Monatlich
Median CPI y/yy 2.8% Nov 2025 3.0% Monatlich
RMPI m/m 0.3% Nov 2025 1.6% Monatlich
RMPI y/y 6.4% Nov 2025 5.8% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BoC, Zinsentscheid 2.00% 2.25%
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte $​64.231 B Sep 2025 $​60.404 B Monatlich
Handelsbilanz $​0.153 B Sep 2025 $​-6.427 B Monatlich
Importe $​64.078 B Sep 2025 $​66.831 B Monatlich
Leistungsbilanz $​-9.680 B 3 Q 2025 $​-21.557 B Vierteljährlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Haushaltssaldo $​-2.278 B Okt 2025 $​-5.023 B Monatlich
Haushaltssaldo, Geschäftsjahr $​-18.369 B Okt 2025 $​-16.091 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auslastungsrate 78.5% 3 Q 2025 77.6% Vierteljährlich
Baugenehmigungen, m/m 14.9% Okt 2025 5.9% Monatlich
Großhandel m/m 0.1% Okt 2025 0.6% Monatlich
Herstellerumsatz m/m -1.0% Okt 2025 3.6% Monatlich
Ivey PMI 48.4 Nov 2025 52.4 Monatlich
Ivey PMI n.s.a. 44.5 Nov 2025 51.7 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 48.4 Nov 2025 49.6 Monatlich
Unternehmensgewinne q/q 3.8% 3 Q 2025 -2.4% Vierteljährlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m -0.2% Okt 2025 -0.9% Monatlich
Kern Verbraucherpreise m/m -0.6% Okt 2025 -0.1% Monatlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CMHC, Baubeginne 254.058 K Nov 2025 232.245 K Monatlich
Neuer Immobilienpreisindex m/m 0.0% Nov 2025 -0.4% Monatlich