Die Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes umfasst die Preise (ohne Umsatzsteuer) aller im jeweiligen Berichtsmonat von den Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten des Verarbeitenden Gewerbes fest akzeptierten Aufträge auf Lieferung selbst hergestellter (oder in Lohnarbeit gefertigter) Erzeugnisse.

Für die Berechnung des Index der preisbereinigten Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe werden die monatlichen Ergebnisse jeweils durch die Ergebnisse für das Basisjahr 2015 dividiert. Weiterhin wird das Gesamtergebnis als gewichteter Mittelwert der Ergebnisse der verschiedenen Wirtschaftszweige berechnet. Die Gewichte entsprechen der Bedeutung der einzelnen Wirtschaftszweige im Basisjahr 2015. Hiermit soll der Einfluss von strukturellen Verschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen auf die Entwicklung der Indizes ausgeschlossen werden.

Monatlich werden die Werte von Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten erhoben, vierteljährlich die mit mehr als 20 Beschäftigten, die dann zur Verbesserung der Qualität in die monatliche Statistik eingerechnet werden.

Der Indikator der Auftragseingänge y/y zeigt die prozentuale Veränderung im Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Dieser Index gilt als ein Frühindikator für die Industrieproduktion. Ein steigender Index kann auf eine Expansion der deutschen Wirtschaft deuten und sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken.

