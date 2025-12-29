KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

S&P Global/CIPS Vereinigtes Königreich Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
S&P Global/CIPS
Sektor:
Geschäft
Mittel N/D 51.2
51.3
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der PMI der Dienstleister von Markit/CIPS wird von Markit zusammen mit dem Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) berechnet. Er spiegelt das allgemeine Geschäftsklima und die Aktivitäten im Dienstleistungssektor der UK wider.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den Antworten der monatlich Befragten, die Einkäufe von mehr als 600 britischen Unternehmen mit dem höchsten Anteil am GBP verantworten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden ökonomischen Variablen:

  • Geschäftsaktivitäten
  • Neue Auftragseingänge
  • Rückstände
  • Erhaltene Preise für erbrachte Leistungen
  • Gezahlte Preise (für im Produktionsprozess eingekaufte Materialien und Dienstleistungen)
  • Beschäftigung
  • Nachhaltige Geschäftstätigkeit

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für den gesamten Dienstleistungssektor. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum der Dienstleister ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg des Pfund Sterling angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global/CIPS Vereinigtes Königreich Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025 vorl.
N/D
51.2
51.3
Nov 2025
51.3
50.5
50.5
Nov 2025 vorl.
50.5
51.3
52.3
Okt 2025
52.3
51.1
51.1
Okt 2025 vorl.
51.1
51.0
50.8
Sep 2025
50.8
51.9
Sep 2025 vorl.
51.9
51.3
54.2
Aug 2025
54.2
53.6
53.6
Aug 2025 vorl.
53.6
50.7
51.8
Jul 2025
51.8
51.2
51.2
Jul 2025 vorl.
51.2
50.6
52.8
Jun 2025
52.8
51.3
51.3
Jun 2025 vorl.
51.3
50.0
50.9
Mai 2025
50.9
50.2
Mai 2025 vorl.
50.2
48.4
49.0
Apr 2025
49.0
48.9
48.9
Apr 2025 vorl.
48.9
53.5
52.5
Mär 2025
52.5
53.2
53.2
Mär 2025 vorl.
53.2
50.7
51.0
Feb 2025
51.0
51.1
51.1
Feb 2025 vorl.
51.1
51.1
50.8
Jan 2025
50.8
51.2
51.2
Jan 2025 vorl.
51.2
51.7
51.1
Dez 2024
51.1
51.4
51.4
Dez 2024 vorl.
51.4
51.9
50.8
Nov 2024
50.8
50.0
50.0
Nov 2024 vorl.
50.0
52.5
52.0
Okt 2024
52.0
51.8
51.8
Okt 2024 vorl.
51.8
52.5
52.4
Sep 2024
52.4
52.8
52.8
Sep 2024 vorl.
52.8
52.6
53.7
Aug 2024
53.7
53.3
53.3
Aug 2024 vorl.
53.3
52.5
52.5
Jul 2024
52.5
52.4
52.4
Jul 2024 vorl.
52.4
51.7
52.1
Jun 2024
52.1
51.2
51.2
Jun 2024 vorl.
51.2
51.3
52.9
Mai 2024
52.9
52.9
52.9
Mai 2024 vorl.
52.9
55.6
55.0
Apr 2024
55.0
54.9
54.9
Apr 2024 vorl.
54.9
52.6
53.1
Mär 2024
53.1
53.4
53.4
Mär 2024 vorl.
53.4
53.6
53.8
Feb 2024
53.8
54.3
54.3
Feb 2024 vorl.
54.3
54.6
54.3
Jan 2024
54.3
53.8
53.8
Jan 2024 vorl.
53.8
53.7
53.4
Dez 2023
53.4
52.7
52.7
Dez 2023 vorl.
52.7
51.1
50.9
Nov 2023
50.9
50.5
50.5
123456
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen