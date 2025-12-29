Der PMI der Dienstleister von Markit/CIPS wird von Markit zusammen mit dem Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) berechnet. Er spiegelt das allgemeine Geschäftsklima und die Aktivitäten im Dienstleistungssektor der UK wider.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den Antworten der monatlich Befragten, die Einkäufe von mehr als 600 britischen Unternehmen mit dem höchsten Anteil am GBP verantworten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden ökonomischen Variablen:

Geschäftsaktivitäten

Neue Auftragseingänge

Rückstände

Erhaltene Preise für erbrachte Leistungen

Gezahlte Preise (für im Produktionsprozess eingekaufte Materialien und Dienstleistungen)

Beschäftigung

Nachhaltige Geschäftstätigkeit

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für den gesamten Dienstleistungssektor. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum der Dienstleister ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg des Pfund Sterling angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: