Der Indikator über die Auktion der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen spiegelt die Verkaufsdaten der 10-jährigen Staatsanleihen. Regierungen emittieren Anleihen (Treasuries), um Geldmittel von den Käufern zu erhalten. Die Rendite einer Staatsanleihe ist das Einkommen, das ein Investor, wenn er sie besitzt, während ihrer Laufzeit erhält.

Japanische Anleihen gelten als risikoarme und hochliquide Vermögenswerte, da sie vollständig von der Regierung unterstützt werden. Japan kompensiert die Schulden des Landes mit Staatsanleihen. Derzeit übersteigt die Verschuldung 1000 Billionen Yen, was die höchste öffentliche Verschuldung der Welt ist.

In Japan kauften einige Investoren früher Staatsanleihen, aber jetzt ist ein Rückgang der Käufe aufgrund finanzieller Instabilität zu verzeichnen. Die Regierung fordert die Bevölkerung daher auf, Staatsanleihen in kleinen Mengen zu kaufen.

Renditeschwankungen geben einen Hinweis auf die Situation der Staatsverschuldung und stehen in direktem Zusammenhang mit dem Yen-Zinssatz. Die im Kalender angezeigten Zahlen stellen die Rendite der versteigerten JGB dar.

JGB's haben Laufzeiten von bis zu 50 Jahren. Regierungen geben Schatzbriefe heraus, um Geld zu leihen, um die Lücke zwischen dem Betrag, den sie an Steuern erhalten, und dem Betrag, den sie zur Refinanzierung bestehender Schulden und/oder zur Kapitalbeschaffung ausgeben, zu schließen. Der Zinssatz eines JGB stellt die Rendite dar, die ein Anleger erhält, wenn er die Note über die gesamte Laufzeit hält. Alle Bieter erhalten den gleichen Preis zum höchsten Zuschlag.

Renditeschwankungen sollten als Indikator für die Situation der Staatsverschuldung genau beobachtet werden. Die Anleger vergleichen den Durchschnittskurs bei der Auktion mit dem Kurs bei früheren Auktionen desselben Wertpapiers.

Grafik der letzten Werte: