ISM Vereinigte Staaten, bezahlte Preise des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Institut für Versorgungsmanagement (Institute for Supply Management)
Sektor:
Geschäft
Hoch N/D 71.3
70.0
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Die bezahlten Preise des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Prices Paid) ist einer der vier diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt die Preisänderungen wider, die von den Unternehmen an die Lieferanten im Rahmen der Leistungserstellung gezahlt werden.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Supply Managern aus 17 Sektoren der US-Dienstleistungsbranche. Die Befragten schätzen, ob die Preise für Güter und Dienstleistungen, die in der Produktion verwendet werden, im vergangenen Monat gesunken, gestiegen oder unverändert geblieben sind. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung beträgt 25%.

Der Index der bezahlten Preise des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Prices Paid Index) korreliert in der Regel eng mit anderen vom Amt für Arbeitsmarktstatistik veröffentlichten Daten. Das Wachstum der Preise der Zwischenprodukte im Dienstleistungssektor kann als führender Inflationsindikator dienen: Die Produzenten müssen mehr an die Lieferanten zahlen, weshalb der Preis des Endprodukts wahrscheinlich steigen wird.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, bezahlte Preise des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
71.3
70.0
Okt 2025
70.0
69.4
Sep 2025
69.4
69.2
Aug 2025
69.2
69.6
69.9
Jul 2025
69.9
67.5
67.5
Jun 2025
67.5
66.5
68.7
Mai 2025
68.7
63.8
65.1
Apr 2025
65.1
62.9
60.9
Mär 2025
60.9
58.4
62.6
Feb 2025
62.6
58.8
60.4
Jan 2025
60.4
62.6
64.4
Dez 2024
64.4
57.7
58.2
Nov 2024
58.2
57.8
58.1
Okt 2024
58.1
57.8
59.4
Sep 2024
59.4
57.3
57.3
Aug 2024
57.3
57.4
57.0
Jul 2024
57.0
57.2
56.3
Jun 2024
56.3
58.7
58.1
Mai 2024
58.1
54.4
59.2
Apr 2024
59.2
56.3
53.4
Mär 2024
53.4
61.5
58.6
Feb 2024
58.6
62.6
64.0
Jan 2024
64.0
54.5
56.7
Dez 2023
57.4
61.7
58.3
Nov 2023
58.3
63.5
58.6
Okt 2023
58.6
63.2
58.9
Sep 2023
58.9
60.1
58.9
Aug 2023
58.9
55.1
56.8
Jul 2023
56.8
52.1
54.1
Jun 2023
54.1
53.3
56.2
Mai 2023
56.2
57.8
59.6
Apr 2023
59.6
59.9
59.5
Mär 2023
59.5
65.2
65.6
Feb 2023
65.6
64.5
67.8
Jan 2023
67.8
65.5
68.1
Dez 2022
67.6
71.5
70.0
Nov 2022
70.0
73.6
70.7
Okt 2022
70.7
71.3
68.7
Sep 2022
68.7
69.8
71.5
Aug 2022
71.5
76.5
72.3
Jul 2022
72.3
81.6
80.1
Jun 2022
80.1
83.9
82.1
Mai 2022
82.1
84.9
84.6
Apr 2022
84.6
84.1
83.8
Mär 2022
83.8
83.3
83.1
Feb 2022
83.1
83.0
82.3
Jan 2022
82.3
83.0
83.9
Dez 2021
82.5
83.6
82.3
Nov 2021
82.3
80.9
82.9
Okt 2021
82.9
76.9
77.5
123
