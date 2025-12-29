Die bezahlten Preise des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Prices Paid) ist einer der vier diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt die Preisänderungen wider, die von den Unternehmen an die Lieferanten im Rahmen der Leistungserstellung gezahlt werden.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Supply Managern aus 17 Sektoren der US-Dienstleistungsbranche. Die Befragten schätzen, ob die Preise für Güter und Dienstleistungen, die in der Produktion verwendet werden, im vergangenen Monat gesunken, gestiegen oder unverändert geblieben sind. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung beträgt 25%.

Der Index der bezahlten Preise des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Prices Paid Index) korreliert in der Regel eng mit anderen vom Amt für Arbeitsmarktstatistik veröffentlichten Daten. Das Wachstum der Preise der Zwischenprodukte im Dienstleistungssektor kann als führender Inflationsindikator dienen: Die Produzenten müssen mehr an die Lieferanten zahlen, weshalb der Preis des Endprodukts wahrscheinlich steigen wird.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte: