Europäischen Union, Sentix Anlegervertrauen (European Union Sentix Investor Confidence)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Sentix GmbH
Sektor:
Geschäft
Niedrig -6.2 -6.3
-7.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-6.2
-6.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
sentix macht unter den Interessierten, die sich freiwillig dafür registriert haben, allwöchentlich eine standardisierte Umfrage zu den Erwartungen in den nächsten 6 Monaten der Aktienindizes, den Anleihen, Devisen und Rohstoffmärkten und wechselnden aktuellen Themen. Die Befragten haben in der Regel vier Antwortmöglichkeiten, um ihre Erwartung auszudrücken: steigend (bullish), neutral, fallend (bearish) und keine Meinung.

Aus diesen Umfrageergebnisse werden dann von sentix verschiedenen Indices berechnet und veröffentlicht, darunter auch der Konjunkturindex für Euroland. Das „Sentiment“ oder die Stimmung errechnet sich aus der Differenz von Bullen-Bären, die durch die Anzahl Umfrageteilnehmer dividiert wird.

sentix selbst schlägt das Verwenden ihrer Indices im Rahmen kurz- und mittelfristiger Investitionsentscheidungen vor. Wobei sentix allerdings es sinnvoller erachtet gegen den Trend oder die Stimmung zu handeln, wenn der Wert des Sentiments Extremwerte erreicht. Als „Faustregel“, so führen sie an, gilt ein Wert von über 0,4, gleichbedeutend mit 40% mehr Bullen als Bären als Zeichen einer bevorstehenden Abschwächung, und -0,3, was 30 mehr Bären als Bullen bedeutet für einen möglichen Kursanstieg. Für unterschiedliche Märkte gelten allerdings leicht andere Werte. Außerdem kann eine Analyse der Divergenzen hilfreich sein, d.h. wenn eine neues Hoch der Preise nicht von einem neuen Hoch des Sentiments begleitet wird, könnte das auch eine Trendumkehr andeuten.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäischen Union, Sentix Anlegervertrauen (European Union Sentix Investor Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
-6.2
-6.3
-7.4
Nov 2025
-7.4
-6.7
-5.4
Okt 2025
-5.4
-9.2
Sep 2025
-9.2
-7.3
-3.7
Aug 2025
-3.7
-7.7
4.5
Jul 2025
4.5
-6.9
0.2
Jun 2025
-5.9
-6.8
-19.3
Mai 2025
-19.3
-6.7
-19.5
Apr 2025
-19.5
-7.1
-2.9
Mär 2025
-2.9
-7.7
-12.7
Feb 2025
-12.7
-1.0
-17.7
Jan 2025
7.6
-9.2
-17.5
Dez 2024
-17.5
-13.3
-12.8
Nov 2024
-12.8
-5.4
-13.8
Okt 2024
-13.8
-4.2
-15.4
Sep 2024
-15.4
-7.1
-13.9
Aug 2024
-13.9
-3.4
-7.3
Jul 2024
-7.3
-2.0
3.0
Jun 2024
3.0
5.8
-3.6
Mai 2024
-3.6
9.6
-5.9
Apr 2024
-5.9
-4.1
-27.9
Mär 2024
-27.9
-13.9
-12.9
Feb 2024
-12.9
-17.0
-15.8
Jan 2024
-15.8
-25.0
-25.5
Dez 2023
-25.5
-15.2
-18.6
Nov 2023
-18.6
-22.6
-21.9
Okt 2023
-21.9
-18.2
-21.5
Sep 2023
-21.5
-16.8
-18.9
Aug 2023
-18.9
-23.4
-22.5
Jul 2023
-22.5
-17.9
-17.0
Jun 2023
-17.0
-9.2
-13.1
Mai 2023
-13.1
-9.2
-8.7
Apr 2023
-8.7
-10.1
-9.6
Mär 2023
-9.6
-8.6
-8.0
Feb 2023
-8.0
-11.8
-17.5
Jan 2023
-17.5
-11.1
-21.0
Dez 2022
-21.0
-27.1
-30.9
Nov 2022
-30.9
-42.4
-38.3
Okt 2022
-38.3
-30.8
-31.8
Sep 2022
-31.8
-29.0
-25.2
Aug 2022
-25.2
-28.2
-26.4
Jul 2022
-26.4
-1.2
-15.8
Jun 2022
-15.8
-21.7
-22.6
Mai 2022
-22.6
-33.9
-18.0
Apr 2022
-18.0
-16.3
-7.0
Mär 2022
-7.0
17.0
16.6
Feb 2022
16.6
9.9
14.9
Jan 2022
14.9
11.2
13.5
Dez 2021
13.5
21.1
18.3
Nov 2021
18.3
17.6
16.9
