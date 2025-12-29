sentix macht unter den Interessierten, die sich freiwillig dafür registriert haben, allwöchentlich eine standardisierte Umfrage zu den Erwartungen in den nächsten 6 Monaten der Aktienindizes, den Anleihen, Devisen und Rohstoffmärkten und wechselnden aktuellen Themen. Die Befragten haben in der Regel vier Antwortmöglichkeiten, um ihre Erwartung auszudrücken: steigend (bullish), neutral, fallend (bearish) und keine Meinung.

Aus diesen Umfrageergebnisse werden dann von sentix verschiedenen Indices berechnet und veröffentlicht, darunter auch der Konjunkturindex für Euroland. Das „Sentiment“ oder die Stimmung errechnet sich aus der Differenz von Bullen-Bären, die durch die Anzahl Umfrageteilnehmer dividiert wird.

sentix selbst schlägt das Verwenden ihrer Indices im Rahmen kurz- und mittelfristiger Investitionsentscheidungen vor. Wobei sentix allerdings es sinnvoller erachtet gegen den Trend oder die Stimmung zu handeln, wenn der Wert des Sentiments Extremwerte erreicht. Als „Faustregel“, so führen sie an, gilt ein Wert von über 0,4, gleichbedeutend mit 40% mehr Bullen als Bären als Zeichen einer bevorstehenden Abschwächung, und -0,3, was 30 mehr Bären als Bullen bedeutet für einen möglichen Kursanstieg. Für unterschiedliche Märkte gelten allerdings leicht andere Werte. Außerdem kann eine Analyse der Divergenzen hilfreich sein, d.h. wenn eine neues Hoch der Preise nicht von einem neuen Hoch des Sentiments begleitet wird, könnte das auch eine Trendumkehr andeuten.

Grafik der letzten Werte: