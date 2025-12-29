Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, U6 Arbeitslosenrate (United States U6 Unemployment Rate)
|Mittel
|8.7%
|8.1%
|
8.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|8.4%
|
8.7%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die U6 Arbeitslosenquote der USA bietet eine alternative Methode zur Berechnung der Arbeitslosigkeit in den USA und wird oft als der aufschlussreichste Indikator für die Arbeitslosigkeit angesehen. Sie zeigt auch einen Prozentsatz der arbeitslosen Einwohner im Verhältnis zur gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung. Im Gegensatz zum Schlüsselindikator für die Arbeitslosenquote U3 berücksichtigt U6 jedoch Personen, die in den letzten vier Wochen aktiv eine Beschäftigung gesucht haben, sowie die folgenden Kategorien von Arbeitslosen, die als "marginal gebunden" betrachtet werden.
- Menschen, die nach erfolglosen Versuchen (seit 12 Monaten) nicht mehr nach einem Job suchen. Sie waren enttäuscht von den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und finden ihre Beschäftigung im Moment unmöglich. Diese Arbeitslosen werden "entmutigte Arbeiter" genannt.
- Individuen, die in der Lage sind, Arbeit zu finden, aber momentan keine Arbeit suchen.
- Menschen, die zum Studium zurückgekehrt sind und sich weigern, eine Arbeitsstelle zu suchen.
- Menschen, die aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen eine Teilzeit- oder befristete Beschäftigung haben: Es gibt derzeit keine Vollzeitarbeitsplätze für sie. U3 betrachtet diese Kategorie als erwerbstätig und bezieht sie nicht in die Arbeitslosenstatistik ein.
Viele Ökonomen sind der Ansicht, dass U6 die Arbeitslosigkeit der Nation besser aufdeckt, da sie Personen berücksichtigt, die nicht im U3-Indikator enthalten sind, aber indirekt damit zusammenhängen auf den Arbeitsmarkt.
Die Daten der Arbeitslosenstatistik werden durch Befragung von ca. 110.000 Personen (60.000 Haushalte) im ganzen Land erhoben. Personen unter 16 Jahren, Angehörige der Streitkräfte, Personen in Justizvollzugsanstalten und psychiatrischen Kliniken sind von der Erhebung ausgeschlossen.
Die Arbeitslosenquote ist einer der Schlüsselindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Er ist kein prognostischer Indikator. Sein Wachstum oder Rückgang ist eine Folge von Veränderungen in der wirtschaftlichen Situation.
Der Rückgang der Arbeitslosigkeit wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, U6 Arbeitslosenrate (United States U6 Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites