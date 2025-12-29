Die U6 Arbeitslosenquote der USA bietet eine alternative Methode zur Berechnung der Arbeitslosigkeit in den USA und wird oft als der aufschlussreichste Indikator für die Arbeitslosigkeit angesehen. Sie zeigt auch einen Prozentsatz der arbeitslosen Einwohner im Verhältnis zur gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung. Im Gegensatz zum Schlüsselindikator für die Arbeitslosenquote U3 berücksichtigt U6 jedoch Personen, die in den letzten vier Wochen aktiv eine Beschäftigung gesucht haben, sowie die folgenden Kategorien von Arbeitslosen, die als "marginal gebunden" betrachtet werden.

Menschen, die nach erfolglosen Versuchen (seit 12 Monaten) nicht mehr nach einem Job suchen. Sie waren enttäuscht von den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und finden ihre Beschäftigung im Moment unmöglich. Diese Arbeitslosen werden "entmutigte Arbeiter" genannt.

Individuen, die in der Lage sind, Arbeit zu finden, aber momentan keine Arbeit suchen.

Menschen, die zum Studium zurückgekehrt sind und sich weigern, eine Arbeitsstelle zu suchen.

Menschen, die aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen eine Teilzeit- oder befristete Beschäftigung haben: Es gibt derzeit keine Vollzeitarbeitsplätze für sie. U3 betrachtet diese Kategorie als erwerbstätig und bezieht sie nicht in die Arbeitslosenstatistik ein.

Viele Ökonomen sind der Ansicht, dass U6 die Arbeitslosigkeit der Nation besser aufdeckt, da sie Personen berücksichtigt, die nicht im U3-Indikator enthalten sind, aber indirekt damit zusammenhängen auf den Arbeitsmarkt.

Die Daten der Arbeitslosenstatistik werden durch Befragung von ca. 110.000 Personen (60.000 Haushalte) im ganzen Land erhoben. Personen unter 16 Jahren, Angehörige der Streitkräfte, Personen in Justizvollzugsanstalten und psychiatrischen Kliniken sind von der Erhebung ausgeschlossen.

Die Arbeitslosenquote ist einer der Schlüsselindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Er ist kein prognostischer Indikator. Sein Wachstum oder Rückgang ist eine Folge von Veränderungen in der wirtschaftlichen Situation.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: