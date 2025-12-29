Wirtschaftskalender
S&P Global Singapore Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))
|Niedrig
|55.4
|
57.4
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
55.4
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Markit Singapore PMI (Einkaufsmanagerindex) ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen von Privatunternehmen im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Häufig können Einkaufsleiter Veränderungen der Marktbedingungen vor anderen Unternehmensmitarbeitern verfolgen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen.
Der PMI ist einer der beliebtesten Indizes, der von Analysten genau beobachtet wird. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Ein PMI-Wachstum ist ein Hinweis auf günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den Singapur-Dollar gewertet werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Singapore Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))".
