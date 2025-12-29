KalenderKategorien

S&P Global Singapore Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Singapur
SGD, Singapur-Dollar
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 55.4
57.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
55.4
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der Markit Singapore PMI (Einkaufsmanagerindex) ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen von Privatunternehmen im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Häufig können Einkaufsleiter Veränderungen der Marktbedingungen vor anderen Unternehmensmitarbeitern verfolgen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen.

Der PMI ist einer der beliebtesten Indizes, der von Analysten genau beobachtet wird. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Ein PMI-Wachstum ist ein Hinweis auf günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den Singapur-Dollar gewertet werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Singapore Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
55.4
57.4
Okt 2025
57.4
56.4
Sep 2025
56.4
51.2
Aug 2025
51.2
52.7
Jul 2025
52.7
51.0
Jun 2025
51.0
51.5
Mai 2025
51.5
52.8
Apr 2025
52.8
52.7
Mär 2025
52.7
51.0
Feb 2025
51.0
49.9
Jan 2025
49.9
51.5
Dez 2024
51.5
53.9
Nov 2024
53.9
55.5
Okt 2024
55.5
56.6
Sep 2024
56.6
57.6
Aug 2024
57.6
57.2
Jul 2024
57.2
55.2
Jun 2024
55.2
54.2
Mai 2024
54.2
52.6
Apr 2024
52.6
55.7
Mär 2024
55.7
56.8
Feb 2024
56.8
54.7
Jan 2024
54.7
55.7
Dez 2023
55.7
55.8
Nov 2023
55.8
53.7
Okt 2023
53.7
54.2
Sep 2023
54.2
53.6
Aug 2023
53.6
51.3
Jul 2023
51.3
54.1
Jun 2023
54.1
54.5
Mai 2023
54.5
55.3
Apr 2023
55.3
52.6
Mär 2023
52.6
49.6
Feb 2023
49.6
51.2
Jan 2023
51.2
49.1
Dez 2022
49.1
56.2
Nov 2022
56.2
57.7
Okt 2022
57.7
57.5
Sep 2022
57.5
56.0
Aug 2022
56.0
58.0
Jul 2022
58.0
57.5
Jun 2022
57.5
59.4
Mai 2022
59.4
56.7
Apr 2022
56.7
52.9
Mär 2022
52.9
52.5
Feb 2022
52.5
54.4
Jan 2022
54.4
55.1
Dez 2021
55.1
52.0
Nov 2021
52.0
52.3
Okt 2021
52.3
53.8
12
