Wirtschaftskalender
Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)
|Niedrig
|12.5%
|20.2%
|
16.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|14.3%
|
12.5%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Gesamtverkauf von Neufahrzeugen im Jahresvergleich (y/y) misst die Veränderung der Anzahl der von südafrikanischen Einzelhändlern verkauften Fahrzeuge im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.
Die National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) veröffentlicht monatliche Verkaufsdaten, die nach Fahrzeugtypen aufgeschlüsselt sind: Pkw, kleine und mittlere Nutzfahrzeuge, schwere Lkw und Busse. Die Statistiken umfassen Inlandsverkäufe und Exporte. Letztere machen einen größeren Teil der Gesamtverkäufe aus. Darüber hinaus enthält der Bericht Prognosewerte für das nächste Jahr. Die Automobilindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zum BIP und zur Beschäftigung des Landes, so dass der Indikator den Zustand der Wirtschaft widerspiegelt. Das Wachstum des Indikators zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die ZAR-Notierungen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites