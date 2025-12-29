KalenderKategorien

Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Nationalverband der Automobilhersteller von Südafrika (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 12.5% 20.2%
16.0%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
14.3%
12.5%
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der Gesamtverkauf von Neufahrzeugen im Jahresvergleich (y/y) misst die Veränderung der Anzahl der von südafrikanischen Einzelhändlern verkauften Fahrzeuge im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Die National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) veröffentlicht monatliche Verkaufsdaten, die nach Fahrzeugtypen aufgeschlüsselt sind: Pkw, kleine und mittlere Nutzfahrzeuge, schwere Lkw und Busse. Die Statistiken umfassen Inlandsverkäufe und Exporte. Letztere machen einen größeren Teil der Gesamtverkäufe aus. Darüber hinaus enthält der Bericht Prognosewerte für das nächste Jahr. Die Automobilindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zum BIP und zur Beschäftigung des Landes, so dass der Indikator den Zustand der Wirtschaft widerspiegelt. Das Wachstum des Indikators zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die ZAR-Notierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Neuwagenverkäufe insgesamt y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
12.5%
20.2%
16.0%
Okt 2025
16.0%
21.5%
24.3%
Sep 2025
24.3%
17.2%
18.7%
Aug 2025
18.7%
6.5%
15.6%
Jul 2025
15.6%
8.5%
18.7%
Jun 2025
18.7%
10.8%
22.0%
Mai 2025
22.0%
7.4%
11.9%
Apr 2025
11.9%
6.6%
12.5%
Mär 2025
12.5%
5.0%
7.3%
Feb 2025
7.3%
4.5%
10.4%
Jan 2025
10.4%
4.3%
2.5%
Dez 2024
2.5%
5.4%
8.1%
Nov 2024
8.1%
4.5%
5.5%
Okt 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
Sep 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
Aug 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
Jul 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
Jun 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
Mai 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
Apr 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
Mär 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
Feb 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
Jan 2024
-3.8%
-3.3%
Dez 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
Nov 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
Okt 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
Sep 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
Aug 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
Jul 2023
1.3%
29.4%
14.0%
Jun 2023
14.0%
34.2%
10.1%
Mai 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
Apr 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
Mär 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
Feb 2023
2.6%
15.8%
4.8%
Jan 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
Dez 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
Nov 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
Okt 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
Sep 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
Aug 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
Jul 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
Jun 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
Mai 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
Apr 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
Mär 2022
16.5%
33.9%
18.4%
Feb 2022
18.4%
89.2%
19.5%
Jan 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
Dez 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
Nov 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
Okt 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
123
