EIA Vereinigte Staaten, Änderung der Lagerbestände von Erdgas (EIA United States Natural Gas Storage Change)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Energy Information Administration
Sektor:
Geschäft
Die Änderung der Lagerbestände für Erdgas der Energy Information Administration (EIA) spiegelt eine wöchentliche Veränderung des in unterirdischen Speicheranlagen verfügbaren Gasvolumens wider. Der Indikator zeigt, ob Entnahmen oder Einspeisungen in der letzten Woche in den USA vorherrschen. Die Zahlen ermöglichen die Messung des Erdgasbedarfs.

Die US Energy Information Administration berechnet und veröffentlicht den Indikator in einem eigenen Bericht. Er spiegelt eine wöchentliche Schätzung der in den Speichern von 48 US-Bundesstaaten gespeicherten Erdgasmenge wider, die in 5 geografische Regionen unterteilt ist. Um die Relevanz der Erhebung zu erhalten und eine Verzerrung des Gesamtbildes zu vermeiden, sind die Betreiber verpflichtet, alle technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen zu melden, die einen starken Einmaleffekt auf die Erdgasvorräte haben können.

Die Berechnung basiert auf einer Befragung der Betreiber von Untergrundspeichern. Gas kann in ehemaligen Öl- und Gasfeldern, Aquiferen und Kavernen gespeichert werden. Die Befragten bewerten das Gesamtvolumen der Gasvorräte sowie die Veränderungen der Gasvorräte in der vergangenen Woche, wenn sie 500 Millionen Kubikfuß (14 Millionen Kubikmeter) überschreiten.

Ein Rückgang der Erdgasvorräte deutet auf einen Anstieg von Gasverbrauch und -nachfrage hin. Dies kann sich kurzfristig auf den Gaspreis auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "EIA Vereinigte Staaten, Änderung der Lagerbestände von Erdgas (EIA United States Natural Gas Storage Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
19 Dez. 2025
N/D
-226 B
-167 B
12 Dez. 2025
-167 B
-138 B
-177 B
5 Dez. 2025
-177 B
-42 B
-12 B
28 Nov. 2025
-12 B
6 B
-11 B
21 Nov. 2025
-11 B
-12 B
-14 B
14 Nov. 2025
-14 B
58 B
45 B
7 Nov. 2025
45 B
30 B
33 B
31 Okt. 2025
33 B
38 B
74 B
24 Okt. 2025
74 B
100 B
87 B
17 Okt. 2025
87 B
103 B
80 B
10 Okt. 2025
80 B
97 B
80 B
3 Okt. 2025
80 B
61 B
53 B
26 Sept. 2025
53 B
64 B
75 B
19 Sept. 2025
75 B
98 B
90 B
12 Sept. 2025
90 B
121 B
71 B
5 Sept. 2025
71 B
34 B
55 B
29 Aug. 2025
55 B
5 B
18 B
22 Aug. 2025
18 B
-16 B
13 B
15 Aug. 2025
13 B
7 B
56 B
8 Aug. 2025
56 B
-5 B
7 B
1 Aug. 2025
7 B
22 B
48 B
25 Juli 2025
48 B
2 B
23 B
18 Juli 2025
23 B
20 B
46 B
11 Juli 2025
46 B
54 B
53 B
4 Juli 2025
53 B
76 B
55 B
27 Juni 2025
55 B
96 B
96 B
20 Juni 2025
96 B
102 B
95 B
13 Juni 2025
95 B
116 B
109 B
6 Juni 2025
109 B
106 B
122 B
30 Mai 2025
122 B
116 B
101 B
23 Mai 2025
101 B
119 B
120 B
16 Mai 2025
120 B
110 B
110 B
9 Mai 2025
110 B
95 B
104 B
2 Mai 2025
104 B
147 B
107 B
25 Apr. 2025
107 B
181 B
88 B
18 Apr. 2025
88 B
78 B
16 B
11 Apr. 2025
16 B
111 B
57 B
4 Apr. 2025
57 B
-3 B
29 B
28 März 2025
29 B
14 B
37 B
21 März 2025
37 B
79 B
9 B
14 März 2025
9 B
-4 B
-62 B
7 März 2025
-62 B
-21 B
-80 B
28 Feb. 2025
-80 B
-302 B
-261 B
21 Feb. 2025
-261 B
-216 B
-196 B
14 Feb. 2025
-196 B
-89 B
-100 B
7 Feb. 2025
-100 B
-53 B
-174 B
31 Jan. 2025
-174 B
-298 B
-321 B
24 Jan. 2025
-321 B
-246 B
-223 B
17 Jan. 2025
-223 B
-234 B
-258 B
10 Jan. 2025
-258 B
-29 B
-40 B
