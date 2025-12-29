Die Änderung der Lagerbestände für Erdgas der Energy Information Administration (EIA) spiegelt eine wöchentliche Veränderung des in unterirdischen Speicheranlagen verfügbaren Gasvolumens wider. Der Indikator zeigt, ob Entnahmen oder Einspeisungen in der letzten Woche in den USA vorherrschen. Die Zahlen ermöglichen die Messung des Erdgasbedarfs.

Die US Energy Information Administration berechnet und veröffentlicht den Indikator in einem eigenen Bericht. Er spiegelt eine wöchentliche Schätzung der in den Speichern von 48 US-Bundesstaaten gespeicherten Erdgasmenge wider, die in 5 geografische Regionen unterteilt ist. Um die Relevanz der Erhebung zu erhalten und eine Verzerrung des Gesamtbildes zu vermeiden, sind die Betreiber verpflichtet, alle technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen zu melden, die einen starken Einmaleffekt auf die Erdgasvorräte haben können.

Die Berechnung basiert auf einer Befragung der Betreiber von Untergrundspeichern. Gas kann in ehemaligen Öl- und Gasfeldern, Aquiferen und Kavernen gespeichert werden. Die Befragten bewerten das Gesamtvolumen der Gasvorräte sowie die Veränderungen der Gasvorräte in der vergangenen Woche, wenn sie 500 Millionen Kubikfuß (14 Millionen Kubikmeter) überschreiten.

Ein Rückgang der Erdgasvorräte deutet auf einen Anstieg von Gasverbrauch und -nachfrage hin. Dies kann sich kurzfristig auf den Gaspreis auswirken.

Grafik der letzten Werte: