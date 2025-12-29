Die Einzelhandelsumsätze y/y spiegeln die prozentualen Veränderungen des Gesamtwertes der auf Einzelhandelsstufe verkauften Waren im Laufe des jeweiligen Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. In der Berechnung sind die Verbraucherkosten für erbrachte Dienstleistungen nicht enthalten. Der Endwert ist nicht saisonbereinigt. Über den Erwartungen liegende Werte können sich positiv auf die Kurse des Hongkong-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Hongkongs Einzelhandelsumsätze y/y (Hong Kong Retail Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.