Wirtschaftskalender und -indikatoren der Europäischen Union
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|6.4%
|Okt 2025
|6.4%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|2.4%
|Nov 2025
|2.4%
|Monatlich
|ECB Zinsentscheid
|2.15%
|2.15%
|Handelsbilanz n.s.a.
|€18.4 B
|Okt 2025
|€18.4 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, EUR, CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.02 09:00, EUR, EZB M3 Geldmenge y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB Kredite an private Haushalte y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB, Kredite von Nicht-Finanzunternehmen y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB Privatsektorkredite y/y
2026.01.02 09:00, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.06 09:00, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister
2026.01.06 09:00, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|1.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitskostenindex
|3.3%
|3 Q 2025
|3.9%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|6.4%
|Okt 2025
|6.4%
|Monatlich
|Beschäftigungsentwicklung q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Beschäftigungsentwicklung y/y
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Beschäftigungsniveau
|172.049 M
|3 Q 2025
|171.840 M
|Vierteljährlich
|Lohnkosten y/y
|3.0%
|3 Q 2025
|3.7%
|Vierteljährlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI
|129.33
|Nov 2025
|129.35
|Monatlich
|CPI m/m
|-0.3%
|Nov 2025
|-0.3%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.1%
|Nov 2025
|2.2%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|2.4%
|Nov 2025
|2.4%
|Monatlich
|Kern VPI
|122.67
|Nov 2025
|122.67
|Monatlich
|Kern-CPI m/m
|-0.5%
|Nov 2025
|-0.5%
|Monatlich
|PPI m/m
|0.1%
|Okt 2025
|-0.1%
|Monatlich
|PPI y/y
|-0.5%
|Okt 2025
|-0.2%
|Monatlich
|VPI exkl. Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel m/m
|-0.4%
|Nov 2025
|-0.4%
|Monatlich
|VPI exkl. Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel y/y
|2.4%
|Nov 2025
|2.4%
|Monatlich
|Verbraucherpreisindex exkl. Tabakwaren m/m
|-0.3%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Verbraucherpreisindex exkl. Tabakwaren y/y
|2.1%
|Nov 2025
|2.1%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|ECB Einlagenzinsentscheid
|2.00%
|2.00%
|ECB LTRO Auktion
|€51.970 B
|€97.570 B
|ECB Zinsentscheid
|2.15%
|2.15%
|EZB Entscheid zur Spitzenrefinanzierungsfazilität
|2.40%
|2.40%
|EZB Kredite an private Haushalte y/y
|N/D
|Okt 2025
|2.6%
|Monatlich
|EZB M3 Geldmenge y/y
|N/D
|Okt 2025
|2.8%
|Monatlich
|EZB Privatsektorkredite y/y
|N/D
|Okt 2025
|2.8%
|Monatlich
|EZB, Kredite von Nicht-Finanzunternehmen y/y
|N/D
|Okt 2025
|2.9%
|Monatlich
|Offizielle Währungsreserven
|€1754.630 B
|Nov 2025
|€1709.780 B
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|€14.0 B
|Okt 2025
|€18.0 B
|Monatlich
|Handelsbilanz n.s.a.
|€18.4 B
|Okt 2025
|€18.4 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Leistungsbilanz n.s.a.
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bauproduktion m/m
|0.9%
|Okt 2025
|-0.6%
|Monatlich
|Bauproduktion y/y
|0.5%
|Okt 2025
|-0.4%
|Monatlich
|Geschäftsklimaindikator
|-0.66
|Nov 2025
|-0.47
|Monatlich
|Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung
|97.0
|Nov 2025
|96.8
|Monatlich
|Indikator des Industrievertrauens
|-9.3
|Nov 2025
|-8.5
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|0.8%
|Okt 2025
|0.2%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|2.0%
|Okt 2025
|1.2%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|N/D
|Dez 2025
|53.6
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|N/D
|Dez 2025
|49.6
|Monatlich
|S&P Global PMI des Baugewerbes
|45.4
|Nov 2025
|44.0
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|N/D
|Dez 2025
|52.8
|Monatlich
|Sentix Anlegervertrauen
|-6.2
|Dez 2025
|-7.4
|Monatlich
|Stimmungsindikator der Dienstleistungen
|5.7
|Nov 2025
|4.2
|Monatlich
|Verkaufspreiserwartungen der Industrie
|9.9
|Nov 2025
|7.8
|Monatlich
|ZEW Konjunkturerwartungen
|33.7
|Dez 2025
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|0.0%
|Okt 2025
|0.1%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|1.5%
|Okt 2025
|1.2%
|Monatlich
|Verbraucherpreiserwartung
|23.1
|Nov 2025
|21.9
|Monatlich
|Verbrauchervertrauen
|-14.6
|Dez 2025
|-14.2
|Monatlich