Wirtschaftskalender und -indikatoren der Europäischen Union

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.2% 3 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 6.4% Okt 2025 6.4% Monatlich
Kern CPI y/y 2.4% Nov 2025 2.4% Monatlich
ECB Zinsentscheid 2.15% 2.15%
Handelsbilanz n.s.a. €​18.4 B Okt 2025 €​18.4 B Monatlich

2025.12.29 20:30, EUR, CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.02 09:00, EUR, EZB M3 Geldmenge y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB Kredite an private Haushalte y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB, Kredite von Nicht-Finanzunternehmen y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB Privatsektorkredite y/y
2026.01.02 09:00, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.06 09:00, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister
2026.01.06 09:00, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)

CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.2% 3 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 1.4% 3 Q 2025 1.5% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitskostenindex 3.3% 3 Q 2025 3.9% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 6.4% Okt 2025 6.4% Monatlich
Beschäftigungsentwicklung q/q 0.1% 3 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Beschäftigungsentwicklung y/y 0.5% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Beschäftigungsniveau 172.049 M 3 Q 2025 171.840 M Vierteljährlich
Lohnkosten y/y 3.0% 3 Q 2025 3.7% Vierteljährlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI 129.33 Nov 2025 129.35 Monatlich
CPI m/m -0.3% Nov 2025 -0.3% Monatlich
CPI y/y 2.1% Nov 2025 2.2% Monatlich
Kern CPI y/y 2.4% Nov 2025 2.4% Monatlich
Kern VPI 122.67 Nov 2025 122.67 Monatlich
Kern-CPI m/m -0.5% Nov 2025 -0.5% Monatlich
PPI m/m 0.1% Okt 2025 -0.1% Monatlich
PPI y/y -0.5% Okt 2025 -0.2% Monatlich
VPI exkl. Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel m/m -0.4% Nov 2025 -0.4% Monatlich
VPI exkl. Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel y/y 2.4% Nov 2025 2.4% Monatlich
Verbraucherpreisindex exkl. Tabakwaren m/m -0.3% Nov 2025 0.2% Monatlich
Verbraucherpreisindex exkl. Tabakwaren y/y 2.1% Nov 2025 2.1% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
ECB Einlagenzinsentscheid 2.00% 2.00%
ECB LTRO Auktion €​51.970 B €​97.570 B
ECB Zinsentscheid 2.15% 2.15%
EZB Entscheid zur Spitzenrefinanzierungsfazilität 2.40% 2.40%
EZB Kredite an private Haushalte y/y N/D Okt 2025 2.6% Monatlich
EZB M3 Geldmenge y/y N/D Okt 2025 2.8% Monatlich
EZB Privatsektorkredite y/y N/D Okt 2025 2.8% Monatlich
EZB, Kredite von Nicht-Finanzunternehmen y/y N/D Okt 2025 2.9% Monatlich
Offizielle Währungsreserven €​1754.630 B Nov 2025 €​1709.780 B Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz €​14.0 B Okt 2025 €​18.0 B Monatlich
Handelsbilanz n.s.a. €​18.4 B Okt 2025 €​18.4 B Monatlich
Leistungsbilanz N/D Okt 2025 Monatlich
Leistungsbilanz n.s.a. N/D Okt 2025 Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bauproduktion m/m 0.9% Okt 2025 -0.6% Monatlich
Bauproduktion y/y 0.5% Okt 2025 -0.4% Monatlich
Geschäftsklimaindikator -0.66 Nov 2025 -0.47 Monatlich
Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung 97.0 Nov 2025 96.8 Monatlich
Indikator des Industrievertrauens -9.3 Nov 2025 -8.5 Monatlich
Industrieproduktion m/m 0.8% Okt 2025 0.2% Monatlich
Industrieproduktion y/y 2.0% Okt 2025 1.2% Monatlich
S&P Global PMI der Dienstleister N/D Dez 2025 53.6 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller N/D Dez 2025 49.6 Monatlich
S&P Global PMI des Baugewerbes 45.4 Nov 2025 44.0 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) N/D Dez 2025 52.8 Monatlich
Sentix Anlegervertrauen -6.2 Dez 2025 -7.4 Monatlich
Stimmungsindikator der Dienstleistungen 5.7 Nov 2025 4.2 Monatlich
Verkaufspreiserwartungen der Industrie 9.9 Nov 2025 7.8 Monatlich
ZEW Konjunkturerwartungen 33.7 Dez 2025 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 0.0% Okt 2025 0.1% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 1.5% Okt 2025 1.2% Monatlich
Verbraucherpreiserwartung 23.1 Nov 2025 21.9 Monatlich
Verbrauchervertrauen -14.6 Dez 2025 -14.2 Monatlich