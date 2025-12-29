Wirtschaftskalender
Südafrika, Nettodevisenreserven (South Africa Net International Reserves)
|Niedrig
|$70.024 B
|$70.112 B
|
$69.364 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|$70.286 B
|
$70.024 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die internationalen Bruttoreserven messen den Gesamtwert der Devisen- und Währungsgoldreserven, der Sonderziehungsrechte, der IWF-Reservepositionen und anderer auf Dollar lautender Vermögenswerte. Die internationalen Nettoreserven spiegeln die Differenz zwischen den Bruttoreserven und den IWF-Darlehensschulden des Landes wider.
Zu den Bruttodevisenreserven gehören die von der südafrikanischen Zentralbank gelagerten und kontrollierten Fremdwährungsbestände, die die Bank zur Durchführung geldpolitischer Maßnahmen, zur Finanzierung der Auslandsschulden, zur Durchführung von Geldinterventionen zur Beeinflussung des nationalen Währungskurses und für andere Zwecke verwenden kann. Dabei handelt es sich um finanzielle Vermögenswerte, die durch Gold und Währung besichert sind.
Die internationale Reserve Südafrikas wird von der südafrikanischen Reservebank verwaltet, deren Ziel es ist, ein optimales Niveau der Reserven aufrechtzuerhalten.
Der Einfluss dieses Indikators auf die ZAR-Notierungen hängt von begleitenden Faktoren ab. Das Wachstum der Devisenreserven kann als Maßnahme zur Unterstützung oder zum Druck auf den Rand dienen, je nach den spezifischen Inflationszielen der südafrikanischen Zentralbank.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Nettodevisenreserven (South Africa Net International Reserves)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
