Der RMB/BER-Geschäftsvertrauensindex spiegelt die allgemeine Wirtschaftslage in Bezug auf die Geschäftsbedingungen in Südafrika wider. Sie kann für eine kurzfristige Analyse der wirtschaftlichen Situation nützlich sein.

Das Büro für Wirtschaftsforschung führt eine vierteljährliche Umfrage bei einer konstanten Stichprobe von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes, Einzel- und Großhändlern sowie Autohändlern durch. Es handelt sich um eine einfache und schnelle Umfrage mit einer kleinen Anzahl von Fragen. Sie ist für die kurzfristige Analyse der Geschäftsbedingungen konzipiert. Die Fragen sind qualitativer Art, d.h. die Befragten werden gebeten, Veränderungen gegenüber der Vorperiode zu bewerten: ob die Schätzungen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind.

Der Index des Geschäftsvertrauens variiert zwischen 0 und 100, wobei 0 für Pessimismus und extreme Unsicherheit steht, 50 neutral ist, und 100 das höchste Vertrauen signalisiert. Werte über den Erwartungen können als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: