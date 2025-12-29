KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

RMB/BER Südafrika, Geschäftsvertrauensindex (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Institut für Wirtschaftsforschung (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 44
39
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der RMB/BER-Geschäftsvertrauensindex spiegelt die allgemeine Wirtschaftslage in Bezug auf die Geschäftsbedingungen in Südafrika wider. Sie kann für eine kurzfristige Analyse der wirtschaftlichen Situation nützlich sein.

Das Büro für Wirtschaftsforschung führt eine vierteljährliche Umfrage bei einer konstanten Stichprobe von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes, Einzel- und Großhändlern sowie Autohändlern durch. Es handelt sich um eine einfache und schnelle Umfrage mit einer kleinen Anzahl von Fragen. Sie ist für die kurzfristige Analyse der Geschäftsbedingungen konzipiert. Die Fragen sind qualitativer Art, d.h. die Befragten werden gebeten, Veränderungen gegenüber der Vorperiode zu bewerten: ob die Schätzungen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind.

Der Index des Geschäftsvertrauens variiert zwischen 0 und 100, wobei 0 für Pessimismus und extreme Unsicherheit steht, 50 neutral ist, und 100 das höchste Vertrauen signalisiert. Werte über den Erwartungen können als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "RMB/BER Südafrika, Geschäftsvertrauensindex (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
4 Q 2025
44
39
3 Q 2025
39
40
2 Q 2025
40
45
1 Q 2025
45
45
4 Q 2024
45
38
3 Q 2024
38
35
2 Q 2024
35
30
1 Q 2024
30
31
4 Q 2023
31
33
3 Q 2023
33
27
2 Q 2023
27
36
1 Q 2023
36
38
4 Q 2022
38
39
3 Q 2022
39
42
2 Q 2022
42
46
1 Q 2022
46
43
4 Q 2021
43
43
3 Q 2021
43
50
2 Q 2021
50
35
1 Q 2021
35
40
4 Q 2020
40
24
3 Q 2020
24
5
2 Q 2020
5
18
1 Q 2020
18
26
4 Q 2019
26
21
3 Q 2019
21
28
2 Q 2019
28
28
1 Q 2019
28
31
4 Q 2018
31
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen