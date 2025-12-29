Wirtschaftskalender
RMB/BER Südafrika, Geschäftsvertrauensindex (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
|Niedrig
|44
|
39
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der RMB/BER-Geschäftsvertrauensindex spiegelt die allgemeine Wirtschaftslage in Bezug auf die Geschäftsbedingungen in Südafrika wider. Sie kann für eine kurzfristige Analyse der wirtschaftlichen Situation nützlich sein.
Das Büro für Wirtschaftsforschung führt eine vierteljährliche Umfrage bei einer konstanten Stichprobe von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes, Einzel- und Großhändlern sowie Autohändlern durch. Es handelt sich um eine einfache und schnelle Umfrage mit einer kleinen Anzahl von Fragen. Sie ist für die kurzfristige Analyse der Geschäftsbedingungen konzipiert. Die Fragen sind qualitativer Art, d.h. die Befragten werden gebeten, Veränderungen gegenüber der Vorperiode zu bewerten: ob die Schätzungen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind.
Der Index des Geschäftsvertrauens variiert zwischen 0 und 100, wobei 0 für Pessimismus und extreme Unsicherheit steht, 50 neutral ist, und 100 das höchste Vertrauen signalisiert. Werte über den Erwartungen können als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "RMB/BER Südafrika, Geschäftsvertrauensindex (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites