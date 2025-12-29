Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Preisindex der Exporte m/m (United States Export Price Index m/m)
|Mittel
|0.0%
|-
|
0.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.3%
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Exportpreisindex m/m spiegelt die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen wider, die in den USA produziert und aus den USA exportiert werden, im Vergleich zum vorhergehenden Monat.
Der größte Teil der Preisdaten stammt aus einer Umfrage unter US-Exporteuren. 25% der Waren und Dienstleistungen des für die Indexberechnung verwendeten Warenkorbs werden zweimal jährlich überarbeitet. Diese Überarbeitung ermöglicht es, das Auftreten neuer Waren auf dem Markt und die Verringerung des relativen Anteils bestehender Waren am Handelsumsatz zu berücksichtigen. Bei der Indexberechnung werden alle Positionen gewichtet. Der Index ist nicht saisonbereinigt. Deshalb bewerten Analysten die Indexveränderungen in der Regel über mehrere Monate, um sie richtig zu interpretieren.
Die Indexberechnung umfasst alle Waren, mit Ausnahme von Militärgütern, Kunstwerken, gebrauchten Gegenständen (einschließlich der restaurierten und renovierten), Spenden, Eisenbahnausrüstungen und bestimmten Arten von Importen (Sondervermögen). Der Fracht- und Passagierluftverkehr wird in die Indexberechnung einbezogen.
Der Exportpreisindex wird als Deflator für die Erstellung der nationalen Handelsstatistik verwendet. Ökonomen nutzen den Index, um die kurzfristige Inflation vorherzusagen. Der Index wird auch für die Bewertung der Veränderung der Struktur der Handelsströme verwendet.
Der Einfluss des Index auf die Dollarnotierungen ist mit der Bewertung der Inflation verbunden. Im Allgemeinen wird sein Wachstum als positiv für den Dollar eingeschätzt.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Preisindex der Exporte m/m (United States Export Price Index m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
